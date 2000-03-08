В США автобус со школьниками рухнул в ущелье

По некоторым данным, один человек погиб.



Туристический автобус со школьниками упал в ущелье в американском штате Алабама, есть пострадавшие. Об этом сообщает местный телеканал WKRG, пишет



Автобус, в котором находилось до 45 человек, возвращался в Техас после школьной экскурсии.



По предварительным данным, в результате аварии пострадали от 12 до 20 человек.



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Майор Энтони Лоуэром, шериф из отделения округа Болдуин рассказал, что на место происшествия отправились вертолеты. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Туристический автобус со школьниками упал в ущелье в американском штате Алабама, есть пострадавшие. Об этом сообщает местный телеканал WKRG, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Weche Автобус, в котором находилось до 45 человек, возвращался в Техас после школьной экскурсии.По предварительным данным, в результате аварии пострадали от 12 до 20 человек.Майор Энтони Лоуэром, шериф из отделения округа Болдуин рассказал, что на место происшествия отправились вертолеты.



