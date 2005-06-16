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Раздел: Мир  
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В Турции создатели криптовалюты обманули вкладчиков

В Турции создатели криптовалюты обманули вкладчиковСоздатели «Туркоина», который должен был стать национальной криптовалютой Турции, основали финансовую пирамиду под видом компании Hipper и сбежали с миллионами долларов.

Как сообщает турецкая пресса, Мухаммед Сатироглу и Сабун Кайя украли около $21 млн, а некоторые источники утверждают, что эта сумма достигает $212 млн, пишет Хроника.инфо со ссылкой на BlockPoint.

Для промоушена собственной криптовалюты злоумышленники устроили большую вечеринку, где были и местные селебрити. Кроме того, Сатироглу и Кайя раздавали дорогие машины своим вкладчикам для привлечения внимания.

Компания перестала выплачивать дивиденды в начале июня, после чего вкладчики заподозрили Hipper в мошенничестве.

Сатироглу отрицает все обвинения в свой адрес. Он утверждает, что был только посредником, а на счету компании Hipper нет и одного доллара.

Криптовалюта была представлена в октябре 2017 года.

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Ранее сообщалось, что австралийцы потеряли более двух млн долларов из-за мошенников в сфере криптовалют.
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Сегодня, 10:45 » Автор: Алена Шимко
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