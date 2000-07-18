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Раздел: Мир  
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Макрон рассказал, какая страна вскоре вступит в ЕС

Макрон рассказал, какая страна вскоре вступит в ЕС Президент Франции поделился своим видением.

Сербия может стать членом Евросоюза до 2025 года, заявил во вторник, 17 июля, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.

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«Дела продвигаются быстрее, чем ожидалось», — приводит ТАСС слова французского лидера.

Макрон отметил, что Сербии «необходимо выполнить все поставленные условия», и уточнил, что «не склонен к формализму в этом вопросе».

В ответ сербский президент заявил, что Белград «надеется на позитивное решение Евросоюза по этой теме».

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Черногория и Турция.

Зимой еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан заявил, что Сербия и Черногория могут стать членами Евросоюза до 2025 года, если выполнят все требования объединения.

Вучич отмечал, что членство в ЕС является внешнеполитическим приоритетом страны, но Белград не намерен портить отношения с Россией и вводить санкции в отношении Москвы.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью украинского народа является вступление страны в Евросоюз до 2025 года.

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Напомним, в марте Порошенко заявлял, что Украина может вступить в ЕС через несколько лет. При этом он выразил уверенность, что страну примут в Евросоюз.
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 Теги: Сербия, Евросоюз

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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