Раздел: Мир
Макрон рассказал, какая страна вскоре вступит в ЕС
Президент Франции поделился своим видением.
Сербия может стать членом Евросоюза до 2025 года, заявил во вторник, 17 июля, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.
Трамп предлагал Макрону вывести Францию из Евросоюза
Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону вывести Францию из состава Евросоюза.
29 июня 2018, 20:20
«Дела продвигаются быстрее, чем ожидалось», — приводит ТАСС слова французского лидера.
Макрон отметил, что Сербии «необходимо выполнить все поставленные условия», и уточнил, что «не склонен к формализму в этом вопросе».
В ответ сербский президент заявил, что Белград «надеется на позитивное решение Евросоюза по этой теме».
Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Черногория и Турция.
Зимой еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан заявил, что Сербия и Черногория могут стать членами Евросоюза до 2025 года, если выполнят все требования объединения.
Вучич отмечал, что членство в ЕС является внешнеполитическим приоритетом страны, но Белград не намерен портить отношения с Россией и вводить санкции в отношении Москвы.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью украинского народа является вступление страны в Евросоюз до 2025 года.
Читайте также: В Британской разведке рассказали, как действовали отравители Скрипалей
Напомним, в марте Порошенко заявлял, что Украина может вступить в ЕС через несколько лет. При этом он выразил уверенность, что страну примут в Евросоюз.
Сербия может стать членом Евросоюза до 2025 года, заявил во вторник, 17 июля, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.
Трамп предлагал Макрону вывести Францию из Евросоюза
Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону вывести Францию из состава Евросоюза.
29 июня 2018, 20:20
«Дела продвигаются быстрее, чем ожидалось», — приводит ТАСС слова французского лидера.
Макрон отметил, что Сербии «необходимо выполнить все поставленные условия», и уточнил, что «не склонен к формализму в этом вопросе».
В ответ сербский президент заявил, что Белград «надеется на позитивное решение Евросоюза по этой теме».
Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Черногория и Турция.
Зимой еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан заявил, что Сербия и Черногория могут стать членами Евросоюза до 2025 года, если выполнят все требования объединения.
Вучич отмечал, что членство в ЕС является внешнеполитическим приоритетом страны, но Белград не намерен портить отношения с Россией и вводить санкции в отношении Москвы.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью украинского народа является вступление страны в Евросоюз до 2025 года.
Читайте также: В Британской разведке рассказали, как действовали отравители Скрипалей
Напомним, в марте Порошенко заявлял, что Украина может вступить в ЕС через несколько лет. При этом он выразил уверенность, что страну примут в Евросоюз.
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