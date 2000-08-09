Раздел: Мир
В Манчестере неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Десять человек получили ранения и были госпитализированы
В британском Манчестере (район Мосс Сайд) неизвестных открыл стрельбу по прохожим после карибского фестиваля. Десять человек были доставлены в больницы. Об этом сообщили в местной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"На данный момент десять человек находятся в больнице с лёгкими и тяжёлыми ранениями. Офицеры находятся на месте, пытаясь определить, где именно произошла стрельба и кто принимал в ней участие", – сказано в сообщении полиции.
На месте происшествия проходят обыски, полиция опрашивает свидетелей и просматривает записи с камер видеонаблюдения.
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В 2017 году в Великобритании произошли пять террористических атак. Самым крупным стал взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде.
В британском Манчестере (район Мосс Сайд) неизвестных открыл стрельбу по прохожим после карибского фестиваля. Десять человек были доставлены в больницы. Об этом сообщили в местной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"На данный момент десять человек находятся в больнице с лёгкими и тяжёлыми ранениями. Офицеры находятся на месте, пытаясь определить, где именно произошла стрельба и кто принимал в ней участие", – сказано в сообщении полиции.
На месте происшествия проходят обыски, полиция опрашивает свидетелей и просматривает записи с камер видеонаблюдения.
Читайте также: В Ницце неизвестный открыл огонь по прохожим
В 2017 году в Великобритании произошли пять террористических атак. Самым крупным стал взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде.
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