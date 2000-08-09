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Раздел: Мир  
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В Манчестере неизвестный открыл стрельбу по прохожим

В Манчестере неизвестный открыл стрельбу по прохожим Десять человек получили ранения и были госпитализированы

В британском Манчестере (район Мосс Сайд) неизвестных открыл стрельбу по прохожим после карибского фестиваля. Десять человек были доставлены в больницы. Об этом сообщили в местной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"На данный момент десять человек находятся в больнице с лёгкими и тяжёлыми ранениями. Офицеры находятся на месте, пытаясь определить, где именно произошла стрельба и кто принимал в ней участие", – сказано в сообщении полиции.

На месте происшествия проходят обыски, полиция опрашивает свидетелей и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

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В 2017 году в Великобритании произошли пять террористических атак. Самым крупным стал взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде.
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 Теги: Манчестер, стрельба

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Сегодня, 10:37 » Автор: Татьяна Ларина
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