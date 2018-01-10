Раздел: Мир
Во Франции автомобиль въехал в толпу людей
В результате происшествия пострадали семь человек
Во Франции в городе Камбре в результате наезда на толпу около ночного клуба пострадали семь человек. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на данные полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Сообщается, что водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб. Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Предварительно, двое из пострадавших были в тяжелом состоянии.
При этом точные причины произошедшего неизвестны. По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.
Читайте также: ЧП в Лондоне: автомобиль въехал в толпу людей
Отметим, что по данным France3, подозреваемый управлял машиной Audi A3. По данным телеканала, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был уличен в правонарушениях.
Во Франции в городе Камбре в результате наезда на толпу около ночного клуба пострадали семь человек. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на данные полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Сообщается, что водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб. Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Предварительно, двое из пострадавших были в тяжелом состоянии.
При этом точные причины произошедшего неизвестны. По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.
Читайте также: ЧП в Лондоне: автомобиль въехал в толпу людей
Отметим, что по данным France3, подозреваемый управлял машиной Audi A3. По данным телеканала, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был уличен в правонарушениях.
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