» » Во Франции автомобиль въехал в толпу людей
Раздел: Мир  
0

Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

Во Франции автомобиль въехал в толпу людейВ результате происшествия пострадали семь человек

Во Франции в городе Камбре в результате наезда на толпу около ночного клуба пострадали семь человек. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на данные полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Сообщается, что водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб. Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Предварительно, двое из пострадавших были в тяжелом состоянии.

При этом точные причины произошедшего неизвестны. По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.

Читайте также: ЧП в Лондоне: автомобиль въехал в толпу людей

Отметим, что по данным France3, подозреваемый управлял машиной Audi A3. По данным телеканала, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был уличен в правонарушениях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Франция, автомобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:18 » Автор: Татьяна Ларина
     229
     0

Похожие новости по теме

В Шанхае автомобиль въехал в толпу пешеходов В Шанхае автомобиль въехал в толпу пешеходов

Пострадали 18 человек, трое - в тяжелом состоянии.

В Таиланде пикап въехал в толпу студентов В Таиланде пикап въехал в толпу студентов

Пятнадцать человек получили травмы, а двое погибли.

В Лондоне автомобиль въехал в толпу подростков, есть жертвы В Лондоне автомобиль въехал в толпу подростков, есть жертвы

В результате наезда на группу подростков погибла 16-летняя девушка

ЧП в Лондоне: автомобиль въехал в толпу людей ЧП в Лондоне: автомобиль въехал в толпу людей

Пострадали четыре человека.

В Лондоне автомобиль протаранил толпу прохожих В Лондоне автомобиль протаранил толпу прохожих

Инцидент произошел в юго-восточной части британской столицы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх