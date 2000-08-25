Раздел: Мир
В Торонто неизвестные открыли стрельбу в торговом центре
В Торонто из-за стрельбы эвакуировали торговый центр
Неизвестные открыли стрельбу в торговом центре Yorksdale в канадском городе Торонто, сообщает городской отдел полиции в Twitter и местный телеканал CTV News, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В правоохранительные органы поступило сообщение, что в торговом центре прозвучали выстрелы, после чего людей эвакуировали из здания. В результате инцидента помощь медиков потребовалась одному человеку, но, как уточнили в полиции, это не связано со стрельбой.
Полицейские рассказали, что в стрельбе подозревают двух мужчин в возрасте около 20 лет, один из которых чернокожий. По данным властей, у него пистолет черного цвета.
Читайте также: В торговом центре в Испании открыли стрельбу
Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и изучают записи с камер, установленных в магазинах. Место происшествия оцеплено, полицейские советуют не подходить к торговому центру. На странице ТЦ в Twitter сообщается, что торговый центр будет закрыт до утра следующего дня, чтобы позволить полицейским провести расследование.
Неизвестные открыли стрельбу в торговом центре Yorksdale в канадском городе Торонто, сообщает городской отдел полиции в Twitter и местный телеканал CTV News, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В правоохранительные органы поступило сообщение, что в торговом центре прозвучали выстрелы, после чего людей эвакуировали из здания. В результате инцидента помощь медиков потребовалась одному человеку, но, как уточнили в полиции, это не связано со стрельбой.
Полицейские рассказали, что в стрельбе подозревают двух мужчин в возрасте около 20 лет, один из которых чернокожий. По данным властей, у него пистолет черного цвета.
Читайте также: В торговом центре в Испании открыли стрельбу
Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и изучают записи с камер, установленных в магазинах. Место происшествия оцеплено, полицейские советуют не подходить к торговому центру. На странице ТЦ в Twitter сообщается, что торговый центр будет закрыт до утра следующего дня, чтобы позволить полицейским провести расследование.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
162
0
Также советуем посмотреть
- Забавные снимки, на которые стоит взглянуть дважды
- Смех гарантирован: смешные анекдоты на вечер четверга
- Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек
- Забавные фотки, сделанные абсолютно случайно
- США нашли причину коррупции в газовой сфере в Украине
- Мать четырех детей создает прикольные комиксы
- Превышение полномочий: Кабмин рассмотрит вопрос увольнения Мосийчука
- Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
- В Украину не пустили дипломата из России
- За нелепые тату от этого мастера платят большие деньги
- Корова в помощь: придуман странный способ сделать предложение девушке
- В Украине стартуют международные военные учения
- Пользователей Сети озадачила новая оптическая иллюзия
- Про битву за ДБР
- Ворона стала звездой Сети, испортив прямой эфир
- В Минобороны сообщили, сколько человек пострадали от мин на Донбассе
- Москва использует Сенцова как «разменную монету»
- «Санта-Барбара» отдыхает: украинец подделал паспорт, чтобы жениться еще на одной
- Вячеслав Володин в стране дураков
- Сеть в восторге от реакции собаки, которую забрали из приюта
- В Швеции обезьяна сбежала из зоопарка ради фасфуда
- Привлечение Минфина породило бурю дискуссий
- Стало известно, сколько людей пропало без вести за время войны на Донбассе
- Условия сделки с Москвой
- Жительница Хорватии вместо щенков случайно приютила шакалов
- ВМС Украины выполнили боевые стрельбы
- Кризис «ДБР»: что произошло
- Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева
- Последствия детонации мин на охваченных пожаром полях Донбасса
- На Донбассе прошли массовые задержания
Оставьте свой комментарий