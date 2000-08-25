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Раздел: Мир  
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В Торонто неизвестные открыли стрельбу в торговом центре

В Торонто неизвестные открыли стрельбу в торговом центреВ Торонто из-за стрельбы эвакуировали торговый центр

Неизвестные открыли стрельбу в торговом центре Yorksdale в канадском городе Торонто, сообщает городской отдел полиции в Twitter и местный телеканал CTV News, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что в торговом центре прозвучали выстрелы, после чего людей эвакуировали из здания. В результате инцидента помощь медиков потребовалась одному человеку, но, как уточнили в полиции, это не связано со стрельбой.

Полицейские рассказали, что в стрельбе подозревают двух мужчин в возрасте около 20 лет, один из которых чернокожий. По данным властей, у него пистолет черного цвета.

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Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и изучают записи с камер, установленных в магазинах. Место происшествия оцеплено, полицейские советуют не подходить к торговому центру. На странице ТЦ в Twitter сообщается, что торговый центр будет закрыт до утра следующего дня, чтобы позволить полицейским провести расследование.
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 Теги: Торонто, стрельба

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Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
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