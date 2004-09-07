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Раздел: Мир  
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Обрушение моста в Генуе: в списке подозреваемых 20 человек

Обрушение моста в Генуе: в списке подозреваемых 20 человекСреди подозреваемых должностные лица компании Autostrade per l'Italia, которая обслуживает сеть автодорог
Из-за обвала моста в Генуе две компании и около 20 человек попали под следствие, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Имена подозреваемых пока не разглашаются. Также не исключается, что список будет расширен.

Дело по факту обвала моста в Генуе ведется по статьям о непреднамеренном чрезвычайном происшествии и убийстве нескольких человек, а также нарушении безопасности на транспорте.

14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома.

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В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика. Количество погибших достигло 43 человек.
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 Теги: Генуя, мост

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Сегодня, 08:30 » Автор: Татьяна Ларина
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