Раздел: Мир
Обрушение моста в Генуе: в списке подозреваемых 20 человек
Среди подозреваемых должностные лица компании Autostrade per l'Italia, которая обслуживает сеть автодорог
Из-за обвала моста в Генуе две компании и около 20 человек попали под следствие, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Имена подозреваемых пока не разглашаются. Также не исключается, что список будет расширен.
Дело по факту обвала моста в Генуе ведется по статьям о непреднамеренном чрезвычайном происшествии и убийстве нескольких человек, а также нарушении безопасности на транспорте.
14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома.
Читайте также: В Сети показали момент обвала моста в Генуе. Видео
В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика. Количество погибших достигло 43 человек.
Из-за обвала моста в Генуе две компании и около 20 человек попали под следствие, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Имена подозреваемых пока не разглашаются. Также не исключается, что список будет расширен.
Дело по факту обвала моста в Генуе ведется по статьям о непреднамеренном чрезвычайном происшествии и убийстве нескольких человек, а также нарушении безопасности на транспорте.
14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома.
Читайте также: В Сети показали момент обвала моста в Генуе. Видео
В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика. Количество погибших достигло 43 человек.
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