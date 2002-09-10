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Раздел: Мир  
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Сильное землетрясение сотрясло Новую Зеландию

Сильное землетрясение сотрясло Новую ЗеландиюПредупреждение о цунами не объявлялось.

10 сентября в акватории архипелага Кермадек на севере Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Землетрясение произошло в 16:18 по местному времени. Очаг залегал на глубине 132 км от поверхности уровня моря, передает Новозеландский институт геологии и ядерных исследований.

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Сообщений о человеческих жертвах или материальном ущербе не поступало. Предупреждение о цунами пока не объявлялось.
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 Теги: землетрясение, Новая Зеландия

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Сегодня, 10:59 » Автор: Ирина Шевченко
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