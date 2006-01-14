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Почему мы не хотим знать то, что знает Google

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В известном анекдоте на приём к гинекологу пришла некая дама, впорхнула в кабинет, очаровательно улыбнулась, спросила: "Посмотрите?" и, услышав утвердительный ответ от копошившегося у окна мужчины, быстро разделась. После внимательного осмотра выяснилось, что он водопроводчик, который пришёл устранить течь в батареях, но перед предложением "посмотреть" не устоял.В основе курьёзной ситуации разное прочтение ролей её участниками плюс пикантный аспект. Если вы думаете, что в жизни такое не встречается, сильно ошибаетесь. Просто часто бывает совсем не до смеха.Нынче много разговоров о появившихся невесть откуда экспертах. Один из таких деятелей, называющий себя "исследователем детства", рассуждает в своих интервью о перспективах школьного обучения в Украине, даёт советы родителям о выборе школы для их чад, его принимают за образовательного гуру нового поколения. Между тем молодой человек не скрывает ничего о себе. Google знает всё. Несколько кликов мышкой — и нам становится известно, что он получил в техникуме профессию электрика, работал "оффициантом" (орфография авторская) и танцором в ночном клубе, увлекается "изотерикой". С некоторых пор подвизается массовиком-затейником на молодёжных и детских мероприятиях.В социальных сетях тридцатилетний "эксперт" публикует стихи уровня ищущего себя подростка. В то время как его сверстники обсуждают фронтовые дела, он млеет от обнимашек, постит цитаты Паоло Коэльо и глубокомысленные рассуждения: "Давненько мне симпатизируют работы этого художника".Чем отличаются мамы, интересующиеся у "исследователя детства", в какую школу отдать своего ребёнка, журналисты, берущие у него интервью, или педагоги, приглашающие танцора-электрика на свои профессиональные мероприятия, от дамы, предложившей сантехнику посмотреть её интимные места? Да почти ничем. Ему доверчиво приписали чужую роль, он не отказался. Ну, немного подыграл. А почему не подыграть, раз хорошо пошло.Но в политике дела обстоят ещё хуже. Чтобы отличить врача от сантехника или педагога от электрика, требуется минимальная внимательность. Зато про наших политиков поневоле известно всё. Очень многое, из того, что нам известно, лучше бы и не знать, но нам известно и это, вроде пресловутого Бори, давшему Олегу путёвку в большую жизнь. Если не известно сейчас, будет известно завтра, потому что все ходы записаны, спрятать ничего нельзя, и лишь дело времени, когда неприглядное вывернут наружу и продемонстрируют всему белому свету. Но мы и без того знаем столько, что когда появляется какой-то очередной информационный вброс, недоумённо пожимаем плечами: а что тут, собственно, такого, чего мы не знали и не понимали раньше?И в этой ситуации, когда мы знаем о политиках избыточно много и когда они знают, что мы знаем, всё равно продолжается имитация игры "выберите лучшего" и "другие ещё хуже". Украине словно бесстыже заявляют: "Да, вы уже поняли, я не врач, а водопроводчик, но тот ведь и вовсе ассенизатор. Давайте посмотрю, а?" Многие всерьёз задумываются над тем, что ведь и правда, ассенизатор хуже, и готовы раздеваться. Некоторые и не одевались.Проблема ведь не в том, что мы чего-то не знаем. Мы, к сожалению, знать не хотим или избегаем делать выводы из того, что уже известно. Есть ещё один вариант, самый обидный и в котором мы боимся признаться самим себе: мы и вправду предпочитаем водопроводчика.