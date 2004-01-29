Преподаватель курса Финансы Эдинбургской бизнес-школы в Восточной Европе, партнер Kompan Consulting Преподаватель курса Финансы Эдинбургской бизнес-школы в Восточной Европе, партнер Kompan Consulting

Инвестиции в Украину: «девственность» напоказ

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Вот вы когда-нибудь видели, чтобы американские инвесторы приезжали на конференцию в стилизованных костюмах ковбоев, натянув на себя кожаные штаны, широкополую шляпу и клетчатую сорочку в духе Клинта Иствуда. Или участвовали в панельной дискуссии о будущем глобального рынка слияний и поглощений в костюмах индейцев? А представляете, чтобы какая-нибудь из украинских секций международных конференций, включая Давоcскую, обошлась без вышиванок, бандуры и прочей фольклорной атрибутики в стиле Сорочинской ярмарки? Позволю себе слегка перефразировать едкий вопрос одного знакомого финансиста, посетившего десятки подобных мероприятий: «Вас, как инвестора, интересуют народные одежды македонцев, ручные поделки азербайджанцев или народная музыка камбоджийцев? Нет, вас интересует один главный вопрос – как в этой стране можно заработать!»Для инвестора Украина – это не шаровары, борщ или песни. А реформы, закон и возможность цивилизовано заниматься бизнесом. А в этой области в Давосе хвастаться было нечем да особо и не перед кем. Мероприятия ведь, в основном, посещали «всі свої – вмотивовані, неймовірні та надихаючі». Даже у крупного украинского бизнеса возможность «засветиться» в Давосе особого интереса не вызвала. Во всяком случае во время выступления президента Украины на его фоне был виден лишь ярко-красный, как кремлевские звёзды, логотип российского банка.Трудно сказать, насколько большой интерес вызвала речь нашего президента у гостей Давоса, и сколько потенциальных инвесторов посетили завтрак, где он выступал. Организаторы говорят, что яблоку негде было упасть, интерес к Украине был просто фантастический. Злые языки, наоборот, утверждают, что на мероприятие дошли немногие. Но уверен, что те, кто пришел, повеселились от души. Достаточно было услышать лишь один пассаж о реформах. Как оказалось, «их результаты ещё лучше, чем ожидалось». А что же тогда, позвольте спросить, ожидалось? Наверное, ждали, что за несколько лет мы обнищаем, оголодаем и начнем работать за кусок хлеба. А уже три года прошло, а народ всё ещё барахтается. Перемога!У меня только возникает вопрос: «Кому эта речь, впрочем, как и остальные победные реляции участников процесса, были адресованы?». Если украинцам, то кроме раздражения они ничего не вызвали. Иностранным политикам и инвесторам? Так они не хуже нашего, а то и лучше знают реальную ситуацию с реформами и условиями инвестирования в Украину. А может это всё происходит в параллельной реальности, где, похоже, уже давно живут наши чиновничьи бонзы и профессиональные реформаторы? В целом, ощущение от всего этого славословия было такое, как если бы в публичном доме говорили о девственности.Ничего удивительного, что результат соответствует усилиям. Апофеозом четырехдневного действа стала встреча с главой МВФ, которая вежливо улыбнулась и сказала, что денег может и даст. Теоретически! И, наверняка, связала очередной транш с антикоррупционным судом. Хотя, на этом требовании провластные «говорящие головы» внимания публики акцентировать не стали, ведь создавать его, ой, как не хочется. Так что, по сути, ничего нового – денег и раньше готовы были дать, только условий кредиторов никто не выполнять не хотел. Откуда вера, что выполнят сейчас?И, тем не менее, как ни странно, люди, по-прежнему, надеются и верят в свою власть, о чем говорит снижение курса гривни на наличном рынке, в том числе после оптимистичных заявлений о новом транше. Впрочем, как когда-то заметил один сведущий литературный критик, исследующий любовные трагедии в классической литературе: «Нас возбуждает идеал женщины лживой, порочной и недоступной». И, похоже, что именно на этой вере в сладкоголосые обещания и возбуждении от порочной недоступности мы и «въедем» в следующие президентские и парламентские выборы. Въедем на тройке самых известных в стране политиков. Почти, как у Гоголя, в «Мертвых душах», помните: "... Эх, тройка! …, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, … и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони!». Так и хочется добавить: «Что за страна, что за люди, что этих коней столько лет терпят, кормят, поят да ещё и резвиться им позволяют?»