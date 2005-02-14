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Кто из наемников «ЛДНР» погиб в Сирии

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Подводя краткие промежуточные итоги, уже сейчас можно утверждать, что Россия использует один и тот же расходный материал в Сирии и на востоке Украины. И это еще одно доказательство того, что в Донбассе идет не гражданская война, а противостояние с РФ. Просто Россия использует достаточно подлую тактику - отправляет на войну в основном парамилитарные формирования, вроде ЧВК «Вагнера», кураторства над которыми официально не признает. Но от этого менее российскими они не становятся.Особенно рекомендую обратить внимание на пост Баркашова. Он не столько про Сирию, сколько про эпизоды войны в Донбассе и российского участия в них. Имеем еще одно подтверждение того, что обстрелы наших войск велись в 2014 году с территории России.