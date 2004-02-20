Президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук. Работает в банковской и финансовой сфере с 1994 года. Автор более десятка тысяч статей по экономике Украины. Президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук. Работает в банковской и финансовой сфере с 1994 года. Автор более десятка тысяч статей по экономике Украины.

Чему может научиться Украина у Турции

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Очень часто, когда описывают бизнес Турции, хвалят ее малый и средний бизнес. Действительно, в Турции около 96% всех предприятий составляет малый и средний бизнес. При этом доля малого и среднего бизнеса в экспорте Турции 55%. Круто. Но давайте разберемся в деталях.В Турции большое количество малых и средних предприятий, но если сравнить экономические показатели работы этих предприятий, то можно сказать, что украинский малый и средний бизнес очень похожи на турецкий. Судите сами. Доля работающих на малых и средних предприятиях в Турции 73% от всех работающих. В Украине на малых и средних предприятиях работает 63% от всех работающих. Около 54% заработной платы в Турции платят работающим в малом и среднем бизнесе. В Украине этот показатель 62%. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Турции 54%, в Украине 61%. И еще больше в Турции малый и средний бизнес заняты в торговой сфере. В Украине тоже. И в Турции и Украине малый и средний бизнес не любит платить налоги и является главным источником «теневой экономики». Хотя формально считается, что в Турции «теневая экономика» меньше, чем в Украине. У нас 45%, в Турции 38% «тени». Но, в целом, экономика Украины, а особенно экономика малого и среднего бизнеса, очень близка к экономике Турции. Но есть и ряд существенных отличий, которые позволяют сделать так, что в Турции за 2016 год (это последние их данные) средняя зарплата около 1000 долларов США, а в Украине только около 220 долларов США. Вот тут явно недоработки получаются.В Украине нет данных, сколько экспорта приходится на малый и средний бизнес. А жаль. Но, скорее всего, доля небольшая, потому что в Украине по возмещению экспортного НДС всегда выступают только крупные компании. В Турции действительно доля малого и среднего бизнеса в экспорте очень существенная. Может поэтому экспорт Турции в разы превышает экспорт Украины? Действительно, если бы украинский малый и средний бизнес тоже включился в экспортную сферу Украины, то можно было бы реально нарастить экспорт из Украины в несколько раз. И вот тут опыт Турции очень полезный и именно его можно и нужно использовать.Основной покупатель продукции турецких малых и средних предприятий это ЕС. В 2016 году доля ЕС в экспорте продукции малых и средних предприятий из Турции составила 55%., остальное Азия, и, в том числе, Украина. Что же экспортирует турецкий малый и средний бизнес в ЕС? Это, прежде всего, продукция машиностроения и легкой промышленности, частично химической и пищевой. В основном это продукция, которая производится в Турции по давальческим схемам из стран ЕС.Поймите, Мотор Сич и Антонов, это все хорошо, но им нет места на рынке ЕС. Скорее, они конкуренты ЕС, чем деловые партнеры. И поэтому с ними европейские бизнесмены не хотят иметь дела. Тем более любой бизнесмен понимает, что для производственной кооперации проще с нуля построить небольшой цех или заводик с новым оборудованием и логистикой, чем использовать старое советское неэффективное оборудование, которое еще осталось на крупных предприятиях. Поэтому немецкий, английский и даже китайский бизнес с удовольствием заключает договора с турецкими небольшими предприятиями для выполнения их заказов. В этом случае турецкие компании получают гарантированный сбыт, что всегда есть проблема в современной мировой экономике, и самое главное, они производят именно нужную и востребованную продукцию. При этом турецкие компании не только шьют трусы и лифчики для итальянских модельеров, но уже давно делают высокотехнологичную технику в виде различных комплектующих для европейских и мировых ТНК. Те же Мерседесы и Боинги используют запчасти, которые делают в Турции в малом и среднем бизнесе. При этом очень часто используют новые разработки. Около 16% малого и среднего бизнеса в Турции уже высокотехнологичные, которые не только провода скручивают, но делают сложную электронную технику. Понятно, что это получилось не сразу, и в начале европейские компании размещали в Турции только заказы для работ низкотехнологического уровня. И сейчас многие малые и средние турецкие компании выполняют такие работы для европейских компаний, но есть и небольшие турецкие компании, которые ничем не уступают ведущим европейским.Вот так нужно развивать малый и средний бизнес. А для этого нужно меньше говорить о росте инвестиционной привлекательности Украины, а создавать свободные экономические зоны на территории Украины, как это сделала Турция, и тогда в Украину зайдут новые технологии и инвестиции. Большая часть малого и среднего бизнеса, работающего в кооперации с ЕС, работает в свободных экономических зонах. Так как для производственной кооперации очень важно убрать эффект двойной уплаты НДС, сделать простые условия для импорта и экспорта по упрощенной схеме, не мешать со стороны госчиновников с проверками и придирками, тогда даже предприятие, где работает десять человек сможет поставить продукции на экспорт на миллионы долларов. Вот так это делается. А пока в Украине будут заниматься Маниловщиной, наш малый и средний бизнес будут сидеть в торговле и «тени», и больше думать о том, как бы что-то «намутить», а не о развитии, а, тем более, не о новых технологиях.Что касается торговли малого и среднего бизнеса в Турции. Понятно, что торговля в Турции очень сильно зависит от туристов. Кроме того, очень много малых и средних компаний работают в сфере услуг по обслуживанию туристов. Вот это тоже хорошая помощь для развития реального малого и среднего бизнеса. Но мощная туристическая сфера, это, прежде всего, мировые сети знаменитых отелей и хорошая транспортная инфраструктура. Без этого туристов не бывает. Вот так это работает.