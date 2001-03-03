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Блог: Игорь Головань
Адвокат

Затори в Києві: і де та поліція

Сегодня, 16:15
Мабуть, «загубилися» у заторах.

Більше години їхав автомобілем жалюгідних два кілометри вулицями Мельникова, Дмитрівською та Бульварно-Кудрявською.

Воно краще було пішки пройтися, але ця думка, як і будь-яка гарна ідея, прийшла невчасно, коли вже сидів за кермом у машині, затиснутий з усіх боків такими ж невдахами.

За цю безкінечну годину бачив багато.

Бачив десятки машин, припаркованих мало що у зонах дії знаків "Зупинку заборонено", так і ще вздовж снігових кучугур так, що майже всю проїзну частину було перекрито. А тому транспортні засоби мали проштовхуватися повз них тоненькою цівочкою.

Бачив колег-водіїв, що випиралися на перехрестя, блокуючи рух, хоча прекрасно бачили попереду затор. А Правила дорожнього руху так чинити забороняють.

А от чого я не бачив, так це поліції, що намагалася б якось вирішити всі ці проблеми і допомогти людям доїхати до місця призначення.

Загубилися у заторах?

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Сегодня, 16:15 » Автор: Игорь Головань
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