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Затори в Києві: і де та поліція

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Більше години їхав автомобілем жалюгідних два кілометри вулицями Мельникова, Дмитрівською та Бульварно-Кудрявською.Воно краще було пішки пройтися, але ця думка, як і будь-яка гарна ідея, прийшла невчасно, коли вже сидів за кермом у машині, затиснутий з усіх боків такими ж невдахами.За цю безкінечну годину бачив багато.Бачив десятки машин, припаркованих мало що у зонах дії знаків "Зупинку заборонено", так і ще вздовж снігових кучугур так, що майже всю проїзну частину було перекрито. А тому транспортні засоби мали проштовхуватися повз них тоненькою цівочкою.Бачив колег-водіїв, що випиралися на перехрестя, блокуючи рух, хоча прекрасно бачили попереду затор. А Правила дорожнього руху так чинити забороняють.А от чого я не бачив, так це поліції, що намагалася б якось вирішити всі ці проблеми і допомогти людям доїхати до місця призначення.Загубилися у заторах?