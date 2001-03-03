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Cудова влада на службі Авакова

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Нещодавно, ще до побиття протестувальників під Радою, міністр Арсен Аваков відзначився ще одним негідним вчинком – фактично поставив "ультиматут" судовій гілці влади: будете приймати рішення, які не подобаються МВС – суди залишаться без охорони. Які рішення законні – вирішуватиме сам Аваков!Протягом останнього року Арсен Аваков виграв одразу три цивільних справи: за позовом проти мене (справа N758/2393/16-ц) , до Олега Тягнибока (справа N761/6866/16-ц) та за позовом самого Тягнибока проти Авакова (справа N757/33799/15-ц) .Усі справи вирішено на користь самого Авакова. Найцікавіше те, у розгляді цих справ (у різних інстанціях) брала участь суддя Антоненко Наталія Олександрівна, яка на даний час є суддею новоствореного Верховного Суду, а до цього суддею Апеляційного суду міста Києва.1. Справа "Deutsche Welle"У лютому 2016 року міністр МВС України Арсен Аваков подав до суду на мене та відому німецьку телерадіокомпанію "Deutsche Welle" щодо прослуховування мого телефону.Справа більше року розглядала одна суддя, а потім через хворобу справу взялася розглядати суддя Зарицька, яка за один місяць розглянула справу та прийняла рішення в інтересах Авакова, а потім одразу звільнилася.Цікаво, що під час розгляду справи цю суддю почали "кошмарити" Департамент захисту економіки Національної поліції України, а потім навіть склали на суддю протокол про корупційне правопорушення (за неповідомлення про істотні зміни майнового характеру).На озброєнні Авакова весь адміністративний арсенал. Аваков використовує власне міністерство для зведення політичних рахунків та судиться за бюджетні кошти.Експертний висновок для суду Авакова готували підлеглі.Апеляційний суд відмовив мені у задоволенні скарги, хоча порушення в першій інстанції було достатньо, а в апеляції були надані відповіді МВС, ГПУ та СБУ, де чітко зазначено, що підтвердити або спростувати інформацію про прослуховування мого телефону на даний час не має можливості, бо за своїм змістом це є інформацією досудового розслідування та розголошенню не підлягає. Однак, колегія суддів вирішила по-своєму. Головуючою суддею була – Антоненко Н.О.2. Аваков проти Тягнибока.Справа за позовом самого Арсена Авакова до Олега Тягнибока потрапила до судді Антоненко на стадії апеляційного. Першу інстанцію Аваков програв, однак Антоненко рішення першої інстанції скасовує та приймається рішення про задоволення позовних вимог Авакова, отже рішення прийнято на користь Авакова. Потім рішення апеляційного суду скасує Вищий спеціалізований суд, одна Аваков виграє справу в Верховному Суді України в останні дні його існування.3. Тягнибок проти Авакова.Свій позов Олег Тягнибок виграв у суді першої інстанції, але Апеляційний суд це рішення скасовує, приймається нове рішення про відмову у задоволенні позову Тягнибока. Новостворений Верховний Суд у складі судді Антоненко залишає рішення апеляційної інстанції без змін.Знову суддя Антоненко. Знову рішення на користь Авакова.Якщо уважно переглянути рішення судів за позовами Тягнибока та Авакова (які є майже ідентичні), то очевидно, що суди стали на сторону Авакова. В іншому разі можна залишитися без охорони судів...