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Раздел: Мнения  
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Блог: Тарас Березовец
Политтехнолог, директор компании Berta Communications.

Задержание Рубана: «привет» Медведчуку от Порошенко

Сегодня, 12:30
А через него – Путину.

В ситуации с задержанием Рубана с целым арсеналом оружия ясно одно. Понятно, что это далеко не первая его ходка из "ДНР", но раньше команды "фас" не было. СБУ просто вела Рубана, пока не пошла команда. А пошла она потому, что это "привет" Медведчуку от Порошенко. А через него – уже самому Путину.

А вот в причинах этого как раз и нужно разбираться. Потому что здесь самое интересное. Там еще и Надя Савченко скоро обозначится, и как она через Медведчука появилась в политике.

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Сегодня, 12:30 » Автор: Тарас Березовец
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