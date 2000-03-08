Политтехнолог, директор компании Berta Communications. Политтехнолог, директор компании Berta Communications.

Задержание Рубана: «привет» Медведчуку от Порошенко

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В ситуации с задержанием Рубана с целым арсеналом оружия ясно одно. Понятно, что это далеко не первая его ходка из "ДНР", но раньше команды "фас" не было. СБУ просто вела Рубана, пока не пошла команда. А пошла она потому, что это "привет" Медведчуку от Порошенко. А через него – уже самому Путину.А вот в причинах этого как раз и нужно разбираться. Потому что здесь самое интересное. Там еще и Надя Савченко скоро обозначится, и как она через Медведчука появилась в политике.