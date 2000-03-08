Преподаватель курса Финансы Эдинбургской бизнес-школы в Восточной Европе, партнер Kompan Consulting Преподаватель курса Финансы Эдинбургской бизнес-школы в Восточной Европе, партнер Kompan Consulting

Розничному украинскому инвестору есть, о чем порассуждать

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Не знаю, чья именно это заслуга – то ли эволюция, то ли либеральные взгляды НБУ сыграли свою роль, но качество выбора, перед которым сегодня стоит индивидуальный украинский инвестор, намного выше, чем даже год назад. Вспомните, как скуден был наш инвестиционный лексикон еще год назад: матрас, недвижимость, депозит. И какими яркими красками засверкал он сейчас: акции, облигации, биржи, фондовые индексы. А порой даже безумными: биткоин, риппл, криптомания. Нет слов, это прекрасно! Наконец-то розничному украинскому инвестору, скопившему десятки миллиардов долларов в потаённых местах, есть о чём порассуждать и из чего выбрать.Прежде, чем делать какие-то выводы и рекомендовать конкретные инструменты для инвестиций, давайте определимся с целями. Что милее вашему сердцу? Вы готовы потерпеть ради блестящих долгосрочных перспектив или хотите заработать побыстрее? Оба подхода имеют право на жизнь. Даже если у вас не получилось заработать быстро, вы всегда можете прикинуться долгосрочным инвестором.Скорее всего, в силу особых черт украинской ментальности, «всё и сразу» является более предпочтительной концепцией инвестирования, поэтому с неё и начнем.Криптовалюты. В попытке моментально разбогатеть, наверное, равных им сейчас нет. Даже подпольные казино, бесстыдно замаскированные под офисы лотерей, и те отступают перед мощными свингами биткоина, эфира, нео и сотен других красивых иностранных имен. За последний год амплитуда цен на биткоин – самую известную в мире криптовалюту – составила несколько тысяч процентов: от минимума в 841 доллар до максимума в 19,870, за один «биток». Но как стремительны взлёты, так же болезненны и падения: ровно за один месяц уже этого года, с 5 января по 5 февраля, цена биткоина снизилась на 60%: с 17,172 до 6,937. Признаюсь, не каждый инвестор такое выдержит. «Безумству храбрых поем мы песню!»Инвестиции в гривне. Ещё один способ нажиться! Но тоже для «смелых и отчаянных парней». Ставки высоки, курс гривны какое-то время не только стабилен, но даже растёт по отношению к мировым валютам. Кстати, анализ инвестиционных возможностей в данном классе является отличным отражением философии бизнеса в разных слоях украинского финансового сообщества. Судите сами:Иностранные банки. Образованные и рачительные иностранцы деньгами не разбрасываются и предлагают 5%-8% годовых по краткосрочным гривневым депозитам, что на мой взгляд, вполне разумно, с точки зрения банкиров и их бизнеса. Но, к сожалению, не очень привлекательно для вкладчиков, что тоже вполне закономерно.Украинские государственные банки. Ну разве можно сравнить широту украинской души с какими-то французами или австрийцами? Всё вокруг бюджетное, всё вокруг моё! Госбанкам и 15% годовых не жаль. Зарабатывайте, дорогие украинцы!Невиданная щедрость, граничащая с беспечностью, чтобы не сказать иначе, не может не привлекать иностранных трейдеров, инвестирующих в украинский долг на 3-6 месяцев. Приход иностранцев, в свою очередь, помогает укрепить курс гривни. Те, кто вовремя успеют погасить и конвертировать, к высокой доходности облигаций прибавят ещё и выигрыш на курсовой разнице. Грех упускать такую возможность.Что касается государства, то такой подход ведет только к тому, что госдолг растёт, его обслуживание становится непомерно дорогим и, как следствие, увеличивается дефицит бюджета. Закрыть его попытаются новыми долгами и ужесточением налоговой политики, но и здесь, в условиях плохо функционирующей экономики, есть предел возможностей.Более того, сегодняшний рай высоких процентных ставок, на фоне стабильного курса, вечно существовать не будет. Скорее всего, уже через несколько месяцев начнется массовое бегство иностранных финансовых инвесторов из страны. А это значит, что для государства станет проблематичным рефинансировать долги, а курс обязательно начнет повышаться и запросто может перевалить за 30.Альтернатива происходящему очевидна – МВФ! Но фонд требует реформ, а от них наше большое государственное тело сводит судорогами. Так что, на сегодняшний день управление экономикой страны продолжает оставаться в стиле «Завтра не наступит никогда!».Но, для нас с вами, финансовых инвесторов, сложившаяся ситуация с ОВГЗ, безусловно, возможность краткосрочного заработка. Раз уж государству ничего не жаль, то почему бы вместе с профессиональными инвесторами не приложить руку к его разорению?О долгосрочных инвестициях и как заработать на домик у синего моря в следующей колонке, через неделю.