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Не стоит удивляться отравлению в Солсбери

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До тех пор, пока судоплатовские наследнички не будут вешаться там, где их поймают.До тех пор, пока их хозяева за презрение к чужим жизням и тупость, не будут лишаться счетов, виз, возможности учить детей в ненавистном западном мире.До тех пор, пока руководители страны-террориста будут рукопожаты кем бы то ни было, кроме своих братьев-изгоев.До тех пор, пока за каждую попытку размахивать ядерной дубиной не будут следовать жесточайшие санкции.До тех пор, пока ложь лидеров страны-террориста не станут открыто называть ложью.Они будут убивать.Убивают они так же грязно, как лгут. Они изворачиваются и глумятся над окружающими, а все вокруг соблюдают политес.Поэтому не стоит удивляться очередному отравлению в Солсбери.Безнаказанность порождает беспредел.Меркадер умер в СССР, с пенсией и весь в орденах. Герой Советского Союза.Какова страна - таковы герои. Каковы лидеры - таковы и дела.