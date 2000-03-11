Раздел: Мнения
Блог: Ян Валетов
Писатель, блогер, бизнесмен
Не стоит удивляться отравлению в Солсбери
Сегодня, 10:15
До тех пор, пока судоплатовские наследнички не будут вешаться там, где их поймают.
До тех пор, пока их хозяева за презрение к чужим жизням и тупость, не будут лишаться счетов, виз, возможности учить детей в ненавистном западном мире.
До тех пор, пока руководители страны-террориста будут рукопожаты кем бы то ни было, кроме своих братьев-изгоев.
До тех пор, пока за каждую попытку размахивать ядерной дубиной не будут следовать жесточайшие санкции.
До тех пор, пока ложь лидеров страны-террориста не станут открыто называть ложью.
Они будут убивать.
Убивают они так же грязно, как лгут. Они изворачиваются и глумятся над окружающими, а все вокруг соблюдают политес.
Поэтому не стоит удивляться очередному отравлению в Солсбери.
Безнаказанность порождает беспредел.
Меркадер умер в СССР, с пенсией и весь в орденах. Герой Советского Союза.
Какова страна - таковы герои. Каковы лидеры - таковы и дела.
Источник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Оставьте свой комментарий