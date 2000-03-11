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Раздел: Мнения  
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Блог: Ян Валетов
Писатель, блогер, бизнесмен

Не стоит удивляться отравлению в Солсбери

Сегодня, 10:15
Какая страна – такие и герои.

До тех пор, пока судоплатовские наследнички не будут вешаться там, где их поймают.

До тех пор, пока их хозяева за презрение к чужим жизням и тупость, не будут лишаться счетов, виз, возможности учить детей в ненавистном западном мире.

До тех пор, пока руководители страны-террориста будут рукопожаты кем бы то ни было, кроме своих братьев-изгоев.

До тех пор, пока за каждую попытку размахивать ядерной дубиной не будут следовать жесточайшие санкции.

До тех пор, пока ложь лидеров страны-террориста не станут открыто называть ложью.

Они будут убивать.

Убивают они так же грязно, как лгут. Они изворачиваются и глумятся над окружающими, а все вокруг соблюдают политес.

Поэтому не стоит удивляться очередному отравлению в Солсбери.

Безнаказанность порождает беспредел.

Меркадер умер в СССР, с пенсией и весь в орденах. Герой Советского Союза.

Какова страна - таковы герои. Каковы лидеры - таковы и дела.

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Сегодня, 10:15 » Автор: Ян Валетов
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