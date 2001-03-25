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О жуликах, крадущих время

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После презентации своей книги в Норвегии мне удалось повидаться со спикером тамошнего парламента, большим другом Украины Олемиком Томмессеном. Мы встретились в просторном кабинете: на стене у камина — картина Николая Аструпа, окна выходят на центральную авеню столицы Карл Юхан. Спикер был подавлен. В тот день он отвечал перед парламентом за самый громкий скандал последних лет. Спустя какое‑то время Олемик ушел в отставку.Причина: дорогостоящий ремонт улицы у парламента. Томмессен не украл деньги и даже не дал возможности заработать на ремонте какой‑либо фирме. Просто смету составили так, чтобы не доставлять дискомфорта зданию масонской ложи, членом которой являлся спикер. Его обвинили в фаворитизме за счет норвежских налогоплательщиков. В связи с утратой доверия он покинул пост.Поучительная история объясняет, почему норвежцы среди государств—лидеров планеты. Не потому, что у них запасы нефти и газа на шельфе — это не привело к снижению высоченных налогов. А потому, что норвежцы контролируют свою власть и доверяют друг другу.Добровольно уходить в отставку из‑за утраченного доверия? Звучит как правило из параллельной вселенной. Сын украинского министра попался на рюкзаках, отец все равно сохранил должность. Более того, Аваков стал вторым по влиятельности человеком в стране. Президент обещает оторвать руки за воровство на военных заказах, но при этом все бизнес-партнеры Порошенко по “Богдану” на должностях, конечности — на месте, а офшорные счета пухнут от комиссионных.Почему они не стесняются? Потому что верят в свою безальтернативность: Запад заболтаем, избирателя подкупим, оппонентов умножим на ноль. Они пытаются жить по правилам 1990‑х, обманывая себя, страну и законы истории.Что теряем мы, пока коррупционеры остаются в своих креслах?Во-первых, теряем наши деньги, будь это средства из бюджета, которые разворовали “свои” подрядчики, или госкомпаний, которые вывели через прокладки. Вместо дорог или достойной медицины за них покупаются квартиры в Лондоне, виллы в Марбелье, яхты с бермудскими флагами и самолеты с регистрацией на Арубе.Во-вторых, мы теряем достоинство. То есть принимаем как данность их хамство и обман, а затем порождаем спираль безнаказанности, когда украденные деньги возвращаются в политику для продолжения правления кланов. Все это делает честные партии просто неконкурентоспособными, а страну — кормовой базой.В-третьих, и это самое главное: с жуликами у власти мы теряем время, которое никогда не вернуть. В итоге деградируем и догоняем даже не Польшу, а социальные стандарты Украины времен Януковича.Если так пойдет и дальше, вылет во вторую лигу гарантирован. Мы будем или обречены видеть спины своих соседей, или найдем абсолютно нестандартные решения, которые позволят экономике расти не на 2–3% в год, а хотя бы на 7–9%. Невероятно? В нашей недавней истории бывали периоды, когда рост за год достигал 12%.Раньше мир и Украина жили плюс-минус на одной скорости, однако сейчас все иначе. Многие украинцы до сих пор крутят носом, когда видят надпись “сделано в Китае”. А ведь Поднебесная уже опережает США в разработках искусственного интеллекта. Руанда, где недавно был геноцид с массовыми убийствами, замахнулась на то, чтобы стать африканским Сингапуром. Или Саудовская Аравия — символ жестокой деспотии, сегодня разворачивает невиданную борьбу с коррупцией, превратив фешенебельный отель Ritz-Carlton в тюрьму для проворовавшихся принцев.В нашей стране есть деньги, просто они распределяются в интересах нескольких олигархических семей — к примеру, для поддержки монополии в тепловой энергетике Ахметова или в агроимперии Косюка. Через всевозможные схемы мы дотируем экономику прошлого. А потом за наши же деньги они приводят к власти политиков, защищающих этот гнилой статус-кво.Такая связка коррупционеров и неучей 20 лет назад не дала вовремя приватизировать Укртелеком. Тогда его хотели купить немцы и голландцы, а сейчас он не нужен никому. Потом был Одесский припортовый завод, который довели до ручки, хотя десять лет назад предлагали забрать за $ 600 млн. Следующий актив, теряющий ценность по причине строительства Северного потока, — газотранспортная система, которую превратили в очередной фетиш.Но больнее всего, если украинская земля, так и не став товаром, утратит свою привлекательность в связи с развитием технологий — когда появятся мясо из пробирки или вертикальные фермы без использования грунта как такового. Никто во власти — никто! — даже не думает, какой быть Украине к середине XXI века. Статус сырьевой олигархической экономики означает упадок и бедность. Поэтому мы просто не имеем права тратить время на нынешние псевдоэлиты. Страну спасут только перемены.