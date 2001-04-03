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Блог: Иван Компан
Преподаватель курса Финансы Эдинбургской бизнес-школы в Восточной Европе, партнер Kompan Consulting

Мировые рынки: всё идет по плану

Сегодня, 12:30
Растут и падают так же, как лето сменяет осень.

Прошлая неделя, как впрочем, и весь первый квартал, были в точности, как взбесившийся светофор, хаотично зажигающий то зелёный, то красный свет, в истерике реагируя на рев машин и перебежки пешеходов. Думаю, что те, кто уже начал торговать на рынках ценных бумаг, хорошо меня понимают. Всё, как в известной украинской песне: «червоне – то любов, а чорне, то журба». Только с той разницей, что на финансовых рынках зеленый – это цвет радости, когда рынки растут, а красный – печали, которым отмечают показатели падения.

В последнее время от калейдоскопа цветов в глазах просто рябит. Одобрил Трамп пошлины на китайский импорт – всё в красном. Поехал министр финансов США в Китай договариваться о смягчении «линии Трампа» – и глобальные горизонты озарились зеленым. Твитнул американский президент, что Amazon – это зло, лишающее США рабочих мест и налогов, и всё опять, враз, покраснело. И вот бы снова зазеленеть, согласно привычному порядку, как Тesla, одно из первых чудес, сотворенных магом и волшебником современного предпринимательства Илоном Маском, оказалась в затруднительном финансовом положении. Да и история с Facebook всё никак не заканчивается, заставляя задуматься о том, как легко обвести нас вокруг пальца, внушая разную предвыборную ерунду. Только от сознания собственной доверчивости краснеть начинаешь. А устыдившись, удалять счета из всех подряд социальных сетей, загоняя их акции глубоко в «красную» зону. Хотя, к Пасхе, в Великий четверг, по григорианскому календарю, всё опять «зазеленело» – вот она, сила божественного возрождения. Даже многотриллионные финансовые рынки оказались ей подвластны.

Хотя, похоже, в ближайшее время доминирующим цветом на глобальных рынках станет жёлтый – цвет ожидания, неопределённости и, скорее всего, разлуки. Разлуки с теми последними девятью годами, когда рынки росли в среднем на 17.3% в год, и практически любая инвестиция доставляла радость и делала вас богаче. Хорошо это? Нет! Плохо? Тоже, нет! Это закономерно. Рынки растут и падают точно так же, как лето сменяет осень, а в нормальном светофоре за красным светом зажигается желтый, а потом зелёный. И это – возможность! А те, кто её вовремя использует, сможет насладиться следующим «бычьим» рынком, зелёный свет которому обязательно зажжется после желтого, нужно только подождать.

Что же происходит с украинскими рынками, и какова доходность местных финансовых инструментов? Собственно говоря, ничего интересного. Украинский инвестиционный светофор давно потух. Да и, признаться честно, зачем гужевому транспорту светофоры?

По депозитам в приличных банках как был мизер, не покрывающий инфляцию, так и остался. И это закономерно и правильно, со стороны банков. По гривневым ОВГЗ дают много, но обывателю брать страшно, а вдруг не успеешь выскочить. И это «много» совершенно закономерно, но абсолютно неправильно со стороны власти, платящей непомерно высокую цену за нежелание проводить реформы.

Еще есть квартиры, продолжающие дешеветь, вопреки ожиданиям их собственников, по-прежнему считающих, что цена на недвижимость в Киеве достигла дна и вот-вот начнет расти. Начнет, когда вокруг Киева вырастут горы, а вместе с ними горнолыжные курорты, «киевское море» превратится в морской курорт глобального масштаба, а сам город – в центр деловой жизни, притягивающий сотни тысяч специалистов со всего мира в поисках фантастических заработков. А пока, увы…

Ну и, конечно же, биткоин! Какая трагическая судьба постигла криптоинвесторов. «Колесо судьбы свершило свой оборот. Я здесь и побеждён», – могут воскликнуть тысячи любителей быстрого заработка вслед за шекспировским Эдмундом. Еще вчера они были воротилами финансовых рынков, а теперь, потеряв только за один квартал почти 50%, в одночасье превратились из инвестиционных гениев в потенциальных «заробитчан», мечтающих о стабильной хорошо оплачиваемой работе.

Вот, пожалуй, и все. Итоги первого квартала закономерны. И для тех, кто верит, что история повторяется и видит лес глобальных рынков за деревьями киевских новостроек и матрасов, всё идет по плану!

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Сегодня, 12:30 » Автор: Иван Компан
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