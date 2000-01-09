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Ученые показали самого страшного паука в мире
Пауки-пеликаны - самые странные убийцы, которых только можно представить
огда-то 165 миллионов лет назад на Земле жил паук, похожий на пеликана. Размером с зернышко риса, паук-пеликан прятался под опавшей листвой, ища добычу. Его любимая еда: другие пауки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Эксперт
Счастливый конец этой истории (по крайней мере, для арахнофилов) заключается в том, что удивительные пауки-пеликаны все еще существуют в наши дни - и в гораздо большем разнообразии, чем раньше считали биологи. Согласно новому исследованию опубликованному вчера (11 января) в журнале ZooKeys, по меньшей мере 26 известных видов пауков-пеликанов все еще обитают на Мадагаскаре и в Южной Африки, 18 из которых никогда не описывались ранее.
«Я думаю, что есть намного больше видов, которые еще не описаны или не документированы», - говорит Ханна Вуд, куратор паукообразных и мириаподов в Национальном музее естественной истории Смитсоновского института и автор исследования. После нескольких лет поисков и исследований Мадагаскарских пауков-пеликанов, Вуд и ее коллега Николай Шарфа из Копенгагенского университета описали неизвестные до сих пор детали о странных пауках.
Пауки-пеликаны используют свои клювоподобные клещи, называемые хелицерами, чтобы пронзить свою добычу Фото: Николай Шарф
Не секрет, как паук-пеликан получил свое имя. Когда паук не охотится, его клешни, так называемые хелицеры, прижаты к длинному шее-подобному придатку, соединяющему голову насекомого с телом. В результате, в профиль паук-пеликан больше похож на птицу, чем на паука.
Пауки-пеликаны являются безжалостными охотниками, говорится в исследовании. Вместо того, чтобы ткать свои собственные паутины, они предпочитают выискивать чужие. Ночью пауки-пеликаны идут по следам, как по хлебными крошкам, передвигаясь медленно и неслышно. После того, как охотник наконец находит чужую паутину, он прячется и может часами сидеть в засаде, чтобы атаковать свою жертву (поэтому насекомое получило прозвище «паук-убийца»).
Затем они наносят смертельный удар. Благодаря длинным шеям и клешням, паук-пеликан держит свою добычу на вытянутой клешне и дожидается пока подействует яд.
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Говорят, что пауки-пеликаны необычны, даже по стандартам всех паукообразных, но их методы проверены временем. Вуд называет сегодняшних пауков-пеликанов «живыми окаменелостями», поскольку эти насекомые удивительно похожи на виды, жившие еще 165 миллионов лет назад.
огда-то 165 миллионов лет назад на Земле жил паук, похожий на пеликана. Размером с зернышко риса, паук-пеликан прятался под опавшей листвой, ища добычу. Его любимая еда: другие пауки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Эксперт
Счастливый конец этой истории (по крайней мере, для арахнофилов) заключается в том, что удивительные пауки-пеликаны все еще существуют в наши дни - и в гораздо большем разнообразии, чем раньше считали биологи. Согласно новому исследованию опубликованному вчера (11 января) в журнале ZooKeys, по меньшей мере 26 известных видов пауков-пеликанов все еще обитают на Мадагаскаре и в Южной Африки, 18 из которых никогда не описывались ранее.
«Я думаю, что есть намного больше видов, которые еще не описаны или не документированы», - говорит Ханна Вуд, куратор паукообразных и мириаподов в Национальном музее естественной истории Смитсоновского института и автор исследования. После нескольких лет поисков и исследований Мадагаскарских пауков-пеликанов, Вуд и ее коллега Николай Шарфа из Копенгагенского университета описали неизвестные до сих пор детали о странных пауках.
Пауки-пеликаны используют свои клювоподобные клещи, называемые хелицерами, чтобы пронзить свою добычу Фото: Николай Шарф
Не секрет, как паук-пеликан получил свое имя. Когда паук не охотится, его клешни, так называемые хелицеры, прижаты к длинному шее-подобному придатку, соединяющему голову насекомого с телом. В результате, в профиль паук-пеликан больше похож на птицу, чем на паука.
Пауки-пеликаны являются безжалостными охотниками, говорится в исследовании. Вместо того, чтобы ткать свои собственные паутины, они предпочитают выискивать чужие. Ночью пауки-пеликаны идут по следам, как по хлебными крошкам, передвигаясь медленно и неслышно. После того, как охотник наконец находит чужую паутину, он прячется и может часами сидеть в засаде, чтобы атаковать свою жертву (поэтому насекомое получило прозвище «паук-убийца»).
Затем они наносят смертельный удар. Благодаря длинным шеям и клешням, паук-пеликан держит свою добычу на вытянутой клешне и дожидается пока подействует яд.
Читайте также: Астрономы показали космического “Паука”, плетущего “паутину”
Говорят, что пауки-пеликаны необычны, даже по стандартам всех паукообразных, но их методы проверены временем. Вуд называет сегодняшних пауков-пеликанов «живыми окаменелостями», поскольку эти насекомые удивительно похожи на виды, жившие еще 165 миллионов лет назад.
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