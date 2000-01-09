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Ученые не советуют кормить сырым мясом домашних питомцев
Все больше владельцев в мире начинают кормить своих кошек и собак сырым мясом.
Однако ученые предупреждают об опасности такой диеты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Sundaynews
Сторонники кормления четверолапых размороженным мясом считают, что таким образом избегают попадания в организм любимцев якобы опасных добавок, содержащихся в кормах, и что в целом такой рацион более естественен и полезен для домашних хищников, пишет Guardian.
Но исследователи заявляют, что такие преимущества для здоровья питомцев никак не доказаны. Кроме того, говорят ученые, сырое мясо может привести к травмам зубов и кишечника, а также проблемам роста у домашних животных.
Более того, как показала работа Пола Овергауля из Университета Утрехта в Нидерландах и его коллег, в таком мясе часто встречаются патогены — бактерии и паразиты.
Ученые искали в оттаявшем мясе сальмонеллу, листерию, кишечную палочку и ее разновидность, резистентную к антибиотикам, а также два вида паразитов: Sarcocystis и Toxoplasma gondii (последний может вызвать проблемы со здоровьем у младенцев).
Результаты показали, что 23% исследованных продуктов содержали бактерию E-coli, которая может вызвать почечную недостаточность у людей, в то время как 80% продуктов у семи брендов содержали антибиотикоустойчивые E-coli.
Виды листерии были обнаружены более чем в половине продуктов, в то время как виды сальмонелл были найдены у 20%, виды саркоцистов — у 23% и токсоплазмы — у 6%.
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Овергауль заключает, что замороженная мясная продукция опасна не только для домашних животных, но и для их владельцев, которые могут заразиться от питомцев.
Однако ученые предупреждают об опасности такой диеты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Sundaynews
Сторонники кормления четверолапых размороженным мясом считают, что таким образом избегают попадания в организм любимцев якобы опасных добавок, содержащихся в кормах, и что в целом такой рацион более естественен и полезен для домашних хищников, пишет Guardian.
Но исследователи заявляют, что такие преимущества для здоровья питомцев никак не доказаны. Кроме того, говорят ученые, сырое мясо может привести к травмам зубов и кишечника, а также проблемам роста у домашних животных.
Более того, как показала работа Пола Овергауля из Университета Утрехта в Нидерландах и его коллег, в таком мясе часто встречаются патогены — бактерии и паразиты.
Ученые искали в оттаявшем мясе сальмонеллу, листерию, кишечную палочку и ее разновидность, резистентную к антибиотикам, а также два вида паразитов: Sarcocystis и Toxoplasma gondii (последний может вызвать проблемы со здоровьем у младенцев).
Результаты показали, что 23% исследованных продуктов содержали бактерию E-coli, которая может вызвать почечную недостаточность у людей, в то время как 80% продуктов у семи брендов содержали антибиотикоустойчивые E-coli.
Виды листерии были обнаружены более чем в половине продуктов, в то время как виды сальмонелл были найдены у 20%, виды саркоцистов — у 23% и токсоплазмы — у 6%.
Читайте также: Как домашних питомцев может изменить похвала. Фото
Овергауль заключает, что замороженная мясная продукция опасна не только для домашних животных, но и для их владельцев, которые могут заразиться от питомцев.
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