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Первая китайская орбитальная станция может упасть на Землю
Она вышла из-под контроля.
Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" прекратит баллистическое существование на орбите и войдет в плотные слои атмосферы в последние дни февраля, сообщает американский специализированный сайт, пользующийся данными Системы контроля космического пространства США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Согласно прогнозу, который будет постоянно уточняться, это произойдет ориентировочно 22 февраля. В тот день несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки станции, масса которой составляет 8.5 тонн, могут достичь поверхности Земли.
Данных о том, управляется или нет в настоящее время станция, не имеется.
Если ее полет неуправляем, она может упасть в полосе между 42,7 градусов северной и южной широты.
Если полет управляем, китайские специалисты по существующей международной практике могут затопить станцию в одном из отдаленных районов Мирового океана.
Точность прогноза времени и места возможного падения обломков станции, имеющей в международном каталоге номер 2011-053А, в американском — 37820, будет повышаться по мере приближения указанной даты.
Сейчас аппарат находится на орбите, на высоте примерно 300 км. Ожидается, что неконтролируемый возврат станции на Землю произойдет между январем и мартом 2018 года.
Как отмечает глава отдела космического мусора в ESA Хольгер Краг, из-за геометрии орбиты станции уже можно исключить, что какие-либо ее фрагменты упадут севернее 43° с. ш. или южнее 43 ° ю. ш. Таким образом приземление может случиться в любой точке между этими широтами, в частности в некоторых из стран Европы. "Дата, время и география повторного входа в атмосферу могут быть предсказаны только с большой неопределенностью. Даже незадолго до повторного входа можно просчитать только очень большое временное и географическое окно", — признал эксперт.
Большая часть космической станции, как ожидается, сгорит в атмосфере. Но из-за массы аппарата и использованных при его строительстве материалов есть вероятность, что некоторые фрагменты все же достигнут поверхности Земли. В истории космических полетов еще никогда не было зафиксировано жертв от падения космического мусора.
"Тяньгун-1" — первый китайский космический аппарат класса орбитальной станции. В 2016 году Китай запустил на орбиту Земли вторую космическую станцию — "Тяньгун-2". В 2018 году планируется запуск "Тяньгун-3", а затем создание большой многомодульной постоянно действующей пилотируемой орбитальной станции.
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Модуль "Тяньгун-1" был запущен 29 сентября 2011 года. Длина аппарата составляет 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра. Его максимальная масса — 8506 килограммов. Объем гермоотсека составляет 15 кубических метров.
Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" прекратит баллистическое существование на орбите и войдет в плотные слои атмосферы в последние дни февраля, сообщает американский специализированный сайт, пользующийся данными Системы контроля космического пространства США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Согласно прогнозу, который будет постоянно уточняться, это произойдет ориентировочно 22 февраля. В тот день несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки станции, масса которой составляет 8.5 тонн, могут достичь поверхности Земли.
Данных о том, управляется или нет в настоящее время станция, не имеется.
Если ее полет неуправляем, она может упасть в полосе между 42,7 градусов северной и южной широты.
Если полет управляем, китайские специалисты по существующей международной практике могут затопить станцию в одном из отдаленных районов Мирового океана.
Точность прогноза времени и места возможного падения обломков станции, имеющей в международном каталоге номер 2011-053А, в американском — 37820, будет повышаться по мере приближения указанной даты.
Сейчас аппарат находится на орбите, на высоте примерно 300 км. Ожидается, что неконтролируемый возврат станции на Землю произойдет между январем и мартом 2018 года.
Как отмечает глава отдела космического мусора в ESA Хольгер Краг, из-за геометрии орбиты станции уже можно исключить, что какие-либо ее фрагменты упадут севернее 43° с. ш. или южнее 43 ° ю. ш. Таким образом приземление может случиться в любой точке между этими широтами, в частности в некоторых из стран Европы. "Дата, время и география повторного входа в атмосферу могут быть предсказаны только с большой неопределенностью. Даже незадолго до повторного входа можно просчитать только очень большое временное и географическое окно", — признал эксперт.
Большая часть космической станции, как ожидается, сгорит в атмосфере. Но из-за массы аппарата и использованных при его строительстве материалов есть вероятность, что некоторые фрагменты все же достигнут поверхности Земли. В истории космических полетов еще никогда не было зафиксировано жертв от падения космического мусора.
"Тяньгун-1" — первый китайский космический аппарат класса орбитальной станции. В 2016 году Китай запустил на орбиту Земли вторую космическую станцию — "Тяньгун-2". В 2018 году планируется запуск "Тяньгун-3", а затем создание большой многомодульной постоянно действующей пилотируемой орбитальной станции.
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Модуль "Тяньгун-1" был запущен 29 сентября 2011 года. Длина аппарата составляет 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра. Его максимальная масса — 8506 килограммов. Объем гермоотсека составляет 15 кубических метров.
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