» » Ученые обнаружили древнейшие останки человека
Раздел: Невероятное  
0

Ученые обнаружили древнейшие останки человека

Ученые обнаружили древнейшие останки человекаВ Израиле ученые обнаружили самые древние останки человека

Предыдущие по древности остатки, каковы были обнаружены за пределами Африки, были возрастом 90-120 тыс. лет назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

В Израиле в пещере Мислия были обнаружены древнейшие кости человека, которые, по определению археологов, имеют возраст 177-194 тыс. лет. Это самые старые по возрасту остатки человека за пределами Африки, когда-либо найдены археологами.

Также в пещере были найдены наконечники копья и другие предметы, что указывают на присутствие охотников, охотившихся на животных, таких как олени или туры. Эксперты утверждают, что эти переселенцы пришли на территорию нынешнего Израиля на 50 000 лет раньше, чем считали археологи.

Читайте также: В Индии ученые обнаружили сенсационную находку

Отметим, что эта находка стала очень важным фрагментом, который сможет привести к пересмотру традиционной хронологии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ученые, останки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:34 » Автор: Татьяна Ларина
     160
     0

Похожие новости по теме

В Индии ученые обнаружили сенсационную находку В Индии ученые обнаружили сенсационную находку

Древнейшие останки растений найдены в Индии.

В Израиле археологи обнаружили сенсационную находку В Израиле археологи обнаружили сенсационную находку

Обнаружены руины крепости времен царя Соломона.

В Аргентине ученые обнаружили сенсационную находку В Аргентине ученые обнаружили сенсационную находку

Ученые обнаружили останки организма, жившего на Земле 545 миллионов лет назад .

Археологи обнаружили древнейшие рыболовные крючки Археологи обнаружили древнейшие рыболовные крючки

Японскими археологами найдены древнейшие рыболовные крючки.

Найдены древнейшие украшения Юго-Восточной Азии Найдены древнейшие украшения Юго-Восточной Азии

Археологи обнаружили самые древние украшения Юго-Восточной Азии.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх