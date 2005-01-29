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В Сети появилась уникальная запись передвижений снежного человека
Видео с Бигфутом удалось записать в лесах Пенсильвании.
Зарубежные криптозоологи получили очередную запись с изображением бигфута, сделанную несколько лет назад и переданную им только сейчас. Представленные ниже кадры были сняты 15 февраля 2013 года на американской территории Бель-Вэлли в штате Пенсильвания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Автор видео написал исследователям следующее: "В тот день я решил выйти из дома и прогуляться вдоль железной дороги, проходящей возле леса. В определенный момент я притомился от пешей прогулки и пошел по тропе в лес, чтобы найти пенек или упавшее дереве и посидеть на нем. Через некоторое время после того, как я нашел такое дерево и присел на него, я неожиданно заметил высокую черную фигуру, стоявшую приблизительно в 30 метрах от меня. Я достал свой смартфон, на который хотел поснимать поезда, и стал записывать на камеру это существо. Мне кажется, оно заметило меня, потому что оно вдруг резко сорвалось с места и побежало влево. Затем оно остановилось за группой деревьев и побежало в противоположную сторону. Скорость его движения было невероятно высокой, учитывая снег, ветки и камни на земле. Вскоре я потерял его из поля зрения. Я честно не знаю, что это было. Не стану с уверенность говорить, что это был бигфут, но я могу точно сказать, что это был не человек. Я очень боялся, что он побежит в мою сторону, но этого, к счастью, не произошло."
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Американец так и не объяснил, почему он скрывал эту запись практически пять лет и отчего вдруг решился поделиться с нею сейчас. Впрочем, криптозоологи и прочие независимые исследователи загадочных существ, периодически появляющихся в нашем мире, объясняют это просто: люди часто не верят не только глазам своим, но даже полученным фото- и видеоматериалам. По этой причине большая часть этих записей, не говоря уже об устных или письменных свидетельских показаний, просто пропадает. Но иногда свидетели загадочных событий словно «просыпаются» и начинают вытаскивать старые материалы на свет, делясь ими со специалистами…
Зарубежные криптозоологи получили очередную запись с изображением бигфута, сделанную несколько лет назад и переданную им только сейчас. Представленные ниже кадры были сняты 15 февраля 2013 года на американской территории Бель-Вэлли в штате Пенсильвания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Автор видео написал исследователям следующее: "В тот день я решил выйти из дома и прогуляться вдоль железной дороги, проходящей возле леса. В определенный момент я притомился от пешей прогулки и пошел по тропе в лес, чтобы найти пенек или упавшее дереве и посидеть на нем. Через некоторое время после того, как я нашел такое дерево и присел на него, я неожиданно заметил высокую черную фигуру, стоявшую приблизительно в 30 метрах от меня. Я достал свой смартфон, на который хотел поснимать поезда, и стал записывать на камеру это существо. Мне кажется, оно заметило меня, потому что оно вдруг резко сорвалось с места и побежало влево. Затем оно остановилось за группой деревьев и побежало в противоположную сторону. Скорость его движения было невероятно высокой, учитывая снег, ветки и камни на земле. Вскоре я потерял его из поля зрения. Я честно не знаю, что это было. Не стану с уверенность говорить, что это был бигфут, но я могу точно сказать, что это был не человек. Я очень боялся, что он побежит в мою сторону, но этого, к счастью, не произошло."
Читайте также: Ученые засняли летающий поверх Земли город
Американец так и не объяснил, почему он скрывал эту запись практически пять лет и отчего вдруг решился поделиться с нею сейчас. Впрочем, криптозоологи и прочие независимые исследователи загадочных существ, периодически появляющихся в нашем мире, объясняют это просто: люди часто не верят не только глазам своим, но даже полученным фото- и видеоматериалам. По этой причине большая часть этих записей, не говоря уже об устных или письменных свидетельских показаний, просто пропадает. Но иногда свидетели загадочных событий словно «просыпаются» и начинают вытаскивать старые материалы на свет, делясь ими со специалистами…
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