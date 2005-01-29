В Сети появилась уникальная запись передвижений снежного человека

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Часто людям не нравится запись своего голоса - многие не могут на него адекватно реагировать, некоторых он раздражает, а некоторые вообще его не узнают. Людям при прослушивании записи своего голоса кажется, что он стал грубее или звонче, выше или тоньше. То, что мы слышим, когда говорим, значительно отличается от записанного.