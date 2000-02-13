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Неопознанное явление: жители США заявляют о мощных взрывах в небе

Неопознанное явление: жители США заявляют о мощных взрывах в небе Взрывы настолько мощны, что от них содрогаются стены домов.

Жители разных районов Соединенных Штатов регулярно слышат некие удары в небе, будто что-то вдалеке взрывается. Шум похож на гром, притом достаточно сильный, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, 18 января загадочные звуки напугали жителей Колорадо. 20 января ситуация повторилась, но уже в Арканзасе. Граждане сразу же заявили в полицию. Они пожаловались, что из-за взрывов у них содрогались стены, и попросили разобраться в произошедшем.

На следующий день, 21 февраля, испугались шума жители Пенсильвании. Сила ударов тоже была нехилой: в одно мгновение затряслись все дома в радиусе километра.

Однако самый мощный взрыв произошел 8 февраля, когда в районе На-Дану не только начали двигаться предметы в доме, но и трескаться стекла в окнах. Тогда жители услышали сразу два мощных взрыва. Стоит отметить, что в этот же день произошел удар и в Пшеничном хребте.

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Ученые никак не комментируют произошедшее: либо истина чрезвычайно секретна, либо чрезвычайно загадочна — одно из двух.

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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