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Экс-чиновник из Канады рассказал правду о людях, управляющих миром
Сенсационное заявление сделал бывший министр обороны.
Как отмечает Пол Хеллье, работавший министром обороны, «просвещенные» существуют, именно они управляют этим миром. Стоит отметить, что Пол являлся высокопоставленным политиком, поэтому рассказывать сказки — не в его стиле, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Иллюминатами называют элиту, которая скрытно управляет миром. Считается, что «просвещенные» планируют ввести новый порядок во всём мире.
Как правило, в элиту входят люди Голливуда, лидеры политического и предпринимательского плана. Некоторые специалисты считают, что «просвещенные» — рептилоиды либо создания, связаны с ними.
Пол Хеллье отметил, что иллюминаты думают только о наживе, поэтому и устраивают различные перевороты и бессмысленные войны. Данная элита могущественная.
Разработанные новые технологии не будут обнародованы до тех пор, пока «просвещенные» не заработают по максимуму на старых. Это касается отказа от нефти и газа и перехода на новые виды энергии.
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Конспирологи полностью верят Полу Хеллье. Они призывают всех собраться и потребовать от властей правды относительно того, кто управляет миром.
Как отмечает Пол Хеллье, работавший министром обороны, «просвещенные» существуют, именно они управляют этим миром. Стоит отметить, что Пол являлся высокопоставленным политиком, поэтому рассказывать сказки — не в его стиле, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Иллюминатами называют элиту, которая скрытно управляет миром. Считается, что «просвещенные» планируют ввести новый порядок во всём мире.
Как правило, в элиту входят люди Голливуда, лидеры политического и предпринимательского плана. Некоторые специалисты считают, что «просвещенные» — рептилоиды либо создания, связаны с ними.
Пол Хеллье отметил, что иллюминаты думают только о наживе, поэтому и устраивают различные перевороты и бессмысленные войны. Данная элита могущественная.
Разработанные новые технологии не будут обнародованы до тех пор, пока «просвещенные» не заработают по максимуму на старых. Это касается отказа от нефти и газа и перехода на новые виды энергии.
Читайте также: Улитка, случайно попавшая под кожу мальчика, прожила там восемь дней
Конспирологи полностью верят Полу Хеллье. Они призывают всех собраться и потребовать от властей правды относительно того, кто управляет миром.
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