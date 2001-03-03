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Глобальное потепление может привести к неожиданным последствиям

Глобальное потепление может привести к неожиданным последствиям Ранее также сообщалось об огромных запасах ртути в ледниках.

Ученые нашли новую угрозу, связанную с таянием ледников. Так, во льду содержится много углерода, который способен ускорить некоторые природные процессы, если выйдет в атмосферу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Вещество ускорит увеличение средней температуры на планете в целом, на некоторых участках земли спровоцирует сильную засуху, наводнения либо серьезные похолодания.

Специалисты взяли анализ воды на северо-западе Канады и пришли к выводу, что она содержит слишком много углерода, особенно в летние месяцы. В теплое время года тают ледники, следовательно, углерод поступает со льда.

Углерод высвобождается из замерзших растений, которым приблизительно четыре тысячи лет. Обусловлено выделение углерода деятельностью микроорганизмов.

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Ученые отмечают, что точно определить, откуда именно взялось вещество (из-за потепления или естественного круговорота углерода в природе) нельзя, однако, по мнению специалистов, наиболее вероятен именно первый вариант.
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 Теги: ледники, углерод

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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