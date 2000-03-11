Раздел: Невероятное
Уфологи рассказали, как пришельцы похищают людей
Самое большое количество похищений инопланетянами наблюдается в США.
Общее количество наблюдений НЛО с начала 80-х годов во всем мире неуклонно сокращается. Особенно заметным это сокращение было в Соединенных Штатах, некогда породивших «тарелочный бум», сообщает Хроника.инфо со ссылкойParanormal-News.
Американские уфологи, озадаченные столь странным явлением, решили поглубже проанализировать ситуацию. Они выяснили, что за последние десять лет в США невероятно возросло число «похищений».
Поначалу предполагали, что встречи людей с «инопланетянами» и пресловутое перемещение их на борт «звездолета» для «медицинских осмотров» носят сугубо случайный характер. Последние работы американских уфологов, среди которых следует отметить исследования Бада Хопкинса, похоже, опровергают это утверждение.
Складывается впечатление, что кандидаты на «похищение» были отобраны заранее, с самого раннего возраста, и что их опыты общения с «инопланетянами» длятся всю жизнь. По мнению Хопкинса, контакты третьего рода начинаются обычно с 3—4-летними детьми, когда у них забирают клеточную ткань.
С этого момента «похищенный» оказывается в положении человека, постоянно ощущающего за собой некий контроль. В дальнейшем контакты продолжаются якобы в интересах особых генетических экспериментов. Воспоминания об этих событиях обычно остаются «похороненными» в подсознании человека, причем не без помощи самих «похитителей».
Беседуя с многочисленными людьми, пережившими «похищение», Хопкинс обнаружил у них ряд странностей. В одном случае, например, «пострадавший» испытывал невероятный страх перед пауками. В пятилетием возрасте он как-то среди ночи увидел светлую паутину с несколькими пауками и сильно испугался.
По мнению Хопкинса, паутина на самом деле была бледным лицом «пришельца», а пауки — его огромными черными глазами. Хопкинс пришел к выводу, что большинство душевных расстройств, описываемых в медицинской литературе, можно было бы объяснить похищением, пережитым в детстве и оставшимся только в подсознании.
Однако в Европе есть уфологи, например Джон Ример, которые полагают, что опыт похищения — это лишь симптомы, а причина — изменение личности. Между тем, Бад Хопкинс и писатель Уитни Стибер создали общественные фонды, призванные оказывать поддержку «похищенным». Одна из главных фигур в этом движении — психотерапевт Рима Лейбоу, организатор постоянно действующей в США международной конференции «Лечение и исследование аномальных травм».
Американский подход побудил даже такого серьезного уфолога, как Джон Шесслер, к предложению создать под эгидой ООН новое направление в науке — эзопсихологию. Речь идет о том, «чтобы изучать и предвидеть поведение, отношение, характер и мысли пришельцев». Но каких пришельцев?
В начале 70-х годов сценарий «похищений» насчитывал всего дюжину характерных эпизодов. В следующее десятилетие это число возросло до сотни. Теперь оно составляет несколько тысяч. Сравнительный анализ, приведенный этнологом, фольклористом, уфологом Томасом Баллардом при изучении 270 эпизодов до 1985 года, дает довольно противоречивую картину.
Прежде всего, почти 50% случаев произошло в Северной Америке, 24% — Южной Америке и только 17% — в Европе (из них почти половина в Англии). Отмечалось также, что мужчин в числе «похищенных» было ровно вдвое больше, чем женщин. Учитывая только хорошо изученные сообщения «высшего качества», по определению Балларда, в 74 случаях для восстановления произошедшего применялся гипноз и только в 30 случаях воспоминание пострадавшего было «спонтанным».
При использовании гипноза рассказ о «медицинском обследовании» на борту НЛО оказывался существенно длиннее и богаче подробностями. Наибольший контраст между двумя категориями потерпевших виден при сравнении описаний пришельцев. Люди, вспоминавшие «похищение» без гипноза, в преобладающем числе говорили о высоких гуманоидах с нормальными чертами лица. В результате гипнотестирования рассказчики описывали низкорослых лысых существ с маленькими носами.
По мнению Балларда, «гипноз отчасти отвечает за характеристику облика пришельцев». Интересно, что внешний вид похитителей зависит от географии происшествий. В свидетельствах из Северной Америки, например, преобладают маленькие гуманоиды. Из Англии часто сообщают о высоких существах, похожих на людей.
В Южной Америке «сосредоточены» гуманоиды высокого роста. Однако странно, чтобы разные типы пришельцев посещали каждый свою определенную географическую зону и избегали другие. Томас Баллард пришел к заключению, что отдельные детали рассказанных эпизодов зависят от уровня культуры «похищенного», а также от психологических свойств гипнолога. Наверное, самая сложная часть уфологических исследований и состоит в выяснении механизма этих зависимостей.
Интересный анализ провела Элизабет Слейтер, наблюдая пятерых мужчин и четырех женщин и не зная, что они «побывали» у пришельцев. Оказалось, что все это умные, чрезвычайно цельные личности, не страдающие никакими психическими расстройствами. Иначе говоря, «похищенные», по убеждению Хопкинса, это совершенно нормальные граждане. Но в то же время почти все они, несомненно, относились к категории «эксцентричных» или по меньшей мере странных людей, отличавшихся высоким интеллектом, богатым воображением и сложной внутренней жизнью.
Это обстоятельство позволило некоторым исследователям отнести «похищенных» к категории личностей, склонных к фантазированию. Читайте также: Подробности похищений пришельцами на основе 95 проанализированных случаев Почему психиатрия не может дать объяснение феномену похищений пришельцами Рассказ москвички, которую похищали пришельцы и вылечили ее больную ногу Вот уже лет двадцать как психологи объединили в этой категории группу людей (на их долю приходится примерно 4% населения), отличающихся особыми характеристиками.
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Например: легко поддаются гипнозу, в детстве живут в выдуманном фантастическом мире, во взрослой жизни уделяют немало внимания «опытам вне тела», «снам наяву» и другим паранормальным увлечениям. Тем не менее это совершенно нормальные люди.
Общее количество наблюдений НЛО с начала 80-х годов во всем мире неуклонно сокращается. Особенно заметным это сокращение было в Соединенных Штатах, некогда породивших «тарелочный бум», сообщает Хроника.инфо со ссылкойParanormal-News.
Американские уфологи, озадаченные столь странным явлением, решили поглубже проанализировать ситуацию. Они выяснили, что за последние десять лет в США невероятно возросло число «похищений».
Поначалу предполагали, что встречи людей с «инопланетянами» и пресловутое перемещение их на борт «звездолета» для «медицинских осмотров» носят сугубо случайный характер. Последние работы американских уфологов, среди которых следует отметить исследования Бада Хопкинса, похоже, опровергают это утверждение.
Складывается впечатление, что кандидаты на «похищение» были отобраны заранее, с самого раннего возраста, и что их опыты общения с «инопланетянами» длятся всю жизнь. По мнению Хопкинса, контакты третьего рода начинаются обычно с 3—4-летними детьми, когда у них забирают клеточную ткань.
С этого момента «похищенный» оказывается в положении человека, постоянно ощущающего за собой некий контроль. В дальнейшем контакты продолжаются якобы в интересах особых генетических экспериментов. Воспоминания об этих событиях обычно остаются «похороненными» в подсознании человека, причем не без помощи самих «похитителей».
Беседуя с многочисленными людьми, пережившими «похищение», Хопкинс обнаружил у них ряд странностей. В одном случае, например, «пострадавший» испытывал невероятный страх перед пауками. В пятилетием возрасте он как-то среди ночи увидел светлую паутину с несколькими пауками и сильно испугался.
По мнению Хопкинса, паутина на самом деле была бледным лицом «пришельца», а пауки — его огромными черными глазами. Хопкинс пришел к выводу, что большинство душевных расстройств, описываемых в медицинской литературе, можно было бы объяснить похищением, пережитым в детстве и оставшимся только в подсознании.
Однако в Европе есть уфологи, например Джон Ример, которые полагают, что опыт похищения — это лишь симптомы, а причина — изменение личности. Между тем, Бад Хопкинс и писатель Уитни Стибер создали общественные фонды, призванные оказывать поддержку «похищенным». Одна из главных фигур в этом движении — психотерапевт Рима Лейбоу, организатор постоянно действующей в США международной конференции «Лечение и исследование аномальных травм».
Американский подход побудил даже такого серьезного уфолога, как Джон Шесслер, к предложению создать под эгидой ООН новое направление в науке — эзопсихологию. Речь идет о том, «чтобы изучать и предвидеть поведение, отношение, характер и мысли пришельцев». Но каких пришельцев?
В начале 70-х годов сценарий «похищений» насчитывал всего дюжину характерных эпизодов. В следующее десятилетие это число возросло до сотни. Теперь оно составляет несколько тысяч. Сравнительный анализ, приведенный этнологом, фольклористом, уфологом Томасом Баллардом при изучении 270 эпизодов до 1985 года, дает довольно противоречивую картину.
Прежде всего, почти 50% случаев произошло в Северной Америке, 24% — Южной Америке и только 17% — в Европе (из них почти половина в Англии). Отмечалось также, что мужчин в числе «похищенных» было ровно вдвое больше, чем женщин. Учитывая только хорошо изученные сообщения «высшего качества», по определению Балларда, в 74 случаях для восстановления произошедшего применялся гипноз и только в 30 случаях воспоминание пострадавшего было «спонтанным».
При использовании гипноза рассказ о «медицинском обследовании» на борту НЛО оказывался существенно длиннее и богаче подробностями. Наибольший контраст между двумя категориями потерпевших виден при сравнении описаний пришельцев. Люди, вспоминавшие «похищение» без гипноза, в преобладающем числе говорили о высоких гуманоидах с нормальными чертами лица. В результате гипнотестирования рассказчики описывали низкорослых лысых существ с маленькими носами.
По мнению Балларда, «гипноз отчасти отвечает за характеристику облика пришельцев». Интересно, что внешний вид похитителей зависит от географии происшествий. В свидетельствах из Северной Америки, например, преобладают маленькие гуманоиды. Из Англии часто сообщают о высоких существах, похожих на людей.
В Южной Америке «сосредоточены» гуманоиды высокого роста. Однако странно, чтобы разные типы пришельцев посещали каждый свою определенную географическую зону и избегали другие. Томас Баллард пришел к заключению, что отдельные детали рассказанных эпизодов зависят от уровня культуры «похищенного», а также от психологических свойств гипнолога. Наверное, самая сложная часть уфологических исследований и состоит в выяснении механизма этих зависимостей.
Интересный анализ провела Элизабет Слейтер, наблюдая пятерых мужчин и четырех женщин и не зная, что они «побывали» у пришельцев. Оказалось, что все это умные, чрезвычайно цельные личности, не страдающие никакими психическими расстройствами. Иначе говоря, «похищенные», по убеждению Хопкинса, это совершенно нормальные граждане. Но в то же время почти все они, несомненно, относились к категории «эксцентричных» или по меньшей мере странных людей, отличавшихся высоким интеллектом, богатым воображением и сложной внутренней жизнью.
Это обстоятельство позволило некоторым исследователям отнести «похищенных» к категории личностей, склонных к фантазированию. Читайте также: Подробности похищений пришельцами на основе 95 проанализированных случаев Почему психиатрия не может дать объяснение феномену похищений пришельцами Рассказ москвички, которую похищали пришельцы и вылечили ее больную ногу Вот уже лет двадцать как психологи объединили в этой категории группу людей (на их долю приходится примерно 4% населения), отличающихся особыми характеристиками.
Читайте также: Эксперты расшифровали самое страшное пророчество Нострадамуса
Например: легко поддаются гипнозу, в детстве живут в выдуманном фантастическом мире, во взрослой жизни уделяют немало внимания «опытам вне тела», «снам наяву» и другим паранормальным увлечениям. Тем не менее это совершенно нормальные люди.
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