Уфологи рассказали, как пришельцы похищают людей

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Учёные рассказали о возможной роли пришельцев в победе над нацистами.

Уфологи поделились информацией о том, как распознать пришельцев среди представителей человеческой расы.

Выяснилось, в частности, что звезда периодически тускнеет на 1-7% чуть ли не каждый день.