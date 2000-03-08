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Раздел: Невероятное  
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На фотографиях Луны нашли руины древних городов

На фотографиях Луны нашли руины древних городов Удивительные снимки были сделаны китайским спутником.

Если НАСА постоянно корректировало и скрывало от широкой общественности многие снимки с Луны, то фотографии, присланные китайским спутником Chang'e, позволяют сегодня обнаруживать нечто поразительное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Например, уфологи Поднебесной нашли на снимках спутника Chang'e явно рукотворные структуры, которые просто невозможно спутать местным ландшафтом, хотя, конечно, это не города, а уже руины, оставленные от некогда больших лунных поселений. Кто их построил, кто уничтожил потом – неизвестно.

Правда, китайские уфологи сделали предположение, что эти города уничтожили американцы и в частности NASA, уничтожили с целью скрыть от общественности присутствие инопланетян, то есть это были инопланетные города. Такое фантастическое предположение сделано на основе изучения кратеров возле найденный руин лунного города. Ведь тут есть и крупные воронки, оставленные явно метеоритами, и более мелкие, которые китайские исследователи посчитали за следы земных ракет и бомб.

Китайские энтузиасты-уфологи надеются, что их спутник Chang'e, запущенные, напомним, в 2011 году, позволит раскрыть все тайны и загадки Луны, скрываемые до сей поры сотрудниками НАСА. Получится у них это или нет, сказать трудно, поскольку и космическое агентство КНР вполне может засекретить все сведения, касающиеся нашего загадочного спутника.

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Кстати, этот спутник, согласно некоторым конспирологическим теориям, создан искусственно, дабы освещать нашу Землю ночью (или еще для каких-то целей, нам сегодня не особо понятных). Вот только неизвестно, создан древней более развитой цивилизацией нашей планеты или все-таки пришельцами?..

На фотографиях Луны нашли руины древних городов
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 Теги: Луна, руины

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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