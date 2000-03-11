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Легендарный телескоп завершит свою миссию через несколько месяцев: названа причина

Легендарный телескоп завершит свою миссию через несколько месяцев: названа причинаОрбитальный телескоп "Кеплер" был запущен в 2009 году.

Космический телескоп "Кеплер", предназначенный для поиска экзопланет, в ближайшие несколько месяцев завершит работу из-за исчерпания запасов топлива, сообщает NASA.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Ученые миссии "Кеплер" планируют собрать как можно больше научных данных и доставить их на Землю до того момента, как телескоп перестанет выходить на связь. Исследователи подчеркивают, что установить точные сроки полного израсходования топлива тяжело, они могут только следить за падением давления в топливных баках и изменением характеристик работы двигателей.

В 2013 году один из двигателей телескопа вышел из строя, в результате чего была потеряна способность к точной ориентации инструмента в пространстве. Однако телескоп продолжает использоваться в рамках миссии К2, нацеленной на наблюдение за звездами в плоскости эклиптики. С помощью телескопа было обнаружено более трех тысяч экзопланет.

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Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.
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 Теги: Кеплер, НАСА

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Сегодня, 19:40 » Автор: Едгар Букмирза
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