Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Стало известно, что украинские ученые будут изучать в Антарктике

Стало известно, что украинские ученые будут изучать в Антарктике

Похожие новости по теме

Украина и Австралия вместе будут изучать Антарктиду Предполагается обмен научным опытом и участие в проектах, финансируемых Австралией

В мире существует 4 вида жирафов, - ученые Ученые подтвердили предположения, что в мире существует четыре вида жирафов, а не один, как было принято считать ранее.

На Луне хотят построить «заправочную станцию» Таким образом, экипажи, которые будут запущены на Марс, смогут в значительной мере сэкономить запасы топлива.