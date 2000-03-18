Раздел: Невероятное
Уникальный подводный лес в Бразилии начал привлекать дайверов
Необычный туристический объект появился из-за затопления тропического леса.
В бразильском районе Реканто-Экологико-Рио-де-Прата прошли невероятно интенсивные ливни. Несколько небольших рек вышли из берегов и затопили популярный природный заповедник. Кристально чистая вода поднялась на несколько метров над землей, превратив это место в настоящую Мекку для дайверов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
И вот теперь среди тропических деревьев здесь плавают рыбы, а на глубине видны тропинки и мосты. Затопленный лес стал подводной страной чудес, и ныряльщики весьма огорчены тем фактом, что вскоре заповедник вернется к своему прежнему виду. Впрочем, сильные дожди могут проходить здесь и в дальнейшем. Так что надежда на повторение чуда имеется.
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А мы вам предлагаем полюбоваться этим чудом природы, посмотрев великолепный видеоролик о «подводном царстве», снятым одним из дайверов, которых здесь сегодня превеликое множество.
В бразильском районе Реканто-Экологико-Рио-де-Прата прошли невероятно интенсивные ливни. Несколько небольших рек вышли из берегов и затопили популярный природный заповедник. Кристально чистая вода поднялась на несколько метров над землей, превратив это место в настоящую Мекку для дайверов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
И вот теперь среди тропических деревьев здесь плавают рыбы, а на глубине видны тропинки и мосты. Затопленный лес стал подводной страной чудес, и ныряльщики весьма огорчены тем фактом, что вскоре заповедник вернется к своему прежнему виду. Впрочем, сильные дожди могут проходить здесь и в дальнейшем. Так что надежда на повторение чуда имеется.
Читайте также: Ученые не смогли понять происхождение гигантских водоворотов в океане
А мы вам предлагаем полюбоваться этим чудом природы, посмотрев великолепный видеоролик о «подводном царстве», снятым одним из дайверов, которых здесь сегодня превеликое множество.
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