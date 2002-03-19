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В Китае построили самый длинный стеклянный мост

В Китае построили самый длинный стеклянный мост Мост соединил две горы в ландшафтном парке.

Этот по-настоящему жуткий аттракцион обошелся КНР в 1,6 миллиона американских долларов. Мост построен в ландшафтном парке Батайшань провинции Сычуан, он соединил две горные вершины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Самый длинный стеклянный мост для туристов имеет протяженность 488 метров, а для особо храбрых здесь имеется стеклянная дорожка вдоль горы Тайханьшань, покрытие которой начинает «трескаться» под ногами смельчаков.

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И хотя это просто искусственно созданный эффект, как показывает практика, испытать такое и остаться при этом хладнокровным удается далеко не каждому туристу.

В Китае построили самый длинный стеклянный мост
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 Теги: Китай, мост

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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