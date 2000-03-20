Раздел: Невероятное
Ученые назвали причину обращения викингов в христианство
Вулканы Земли сегодня считаются одним из ключевых «дирижеров» климата нашей планеты.
Мощнейшее извержение вулкана Эльдгьяу в Исландии было одной из основных причин того, почему местные викинги-язычники внезапно поверили словам католических проповедников и приняли христианство в 10 веке нашей эры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
«Это было чрезвычайно мощное извержение, но мы все же были удивлены тем, насколько сильными были его последствия. Вся Евразия, начиная с севера Европы и заканчивая севером Китая, пережила целую серию долгих, суровых зим и летних засух. За ними следовал падеж скота и нашествия саранчи, а голод поразил не все, но многие регионы Германии, Ирака и Китая, где он унес жизни многих тысяч людей», — рассказывает Тим Ньюфилд, историк из Джорджтаунского университета (США).
Они могут как повышать температуры на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца.
Читайте также: Ученые обнаружили древнейшее захоронение викингов
Человечество за всю недолгую историю своего существования уже пережило несколько таких катастроф. К примеру, извержение супервулкана Тоба, произошедшее примерно 70 тысяч лет назад, привело к наступлению «вулканической зимы» на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Его меньшие аналоги, взрыв острова Тамбора в 1815 году и массовое извержение вулканов в Южной Америке в 530 годах нашей эры, вызвали массовый голод и вспышки чумы.
Мощнейшее извержение вулкана Эльдгьяу в Исландии было одной из основных причин того, почему местные викинги-язычники внезапно поверили словам католических проповедников и приняли христианство в 10 веке нашей эры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
«Это было чрезвычайно мощное извержение, но мы все же были удивлены тем, насколько сильными были его последствия. Вся Евразия, начиная с севера Европы и заканчивая севером Китая, пережила целую серию долгих, суровых зим и летних засух. За ними следовал падеж скота и нашествия саранчи, а голод поразил не все, но многие регионы Германии, Ирака и Китая, где он унес жизни многих тысяч людей», — рассказывает Тим Ньюфилд, историк из Джорджтаунского университета (США).
Они могут как повышать температуры на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца.
Читайте также: Ученые обнаружили древнейшее захоронение викингов
Человечество за всю недолгую историю своего существования уже пережило несколько таких катастроф. К примеру, извержение супервулкана Тоба, произошедшее примерно 70 тысяч лет назад, привело к наступлению «вулканической зимы» на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Его меньшие аналоги, взрыв острова Тамбора в 1815 году и массовое извержение вулканов в Южной Америке в 530 годах нашей эры, вызвали массовый голод и вспышки чумы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
676
0
Оставьте свой комментарий