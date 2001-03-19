Раздел: Невероятное
В кровавой катастрофе на лыжном подъемнике обвинили НЛО
На записи смертельной катастрофы в Грузии обнаружили странные огни.
На днях на горнолыжном курорте Гудаури, что находится в живописных горах Кавказа Грузии, произошло трагическое и в то же время достаточно странное событие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Камера наблюдения, установленная как раз так, чтобы обозревать лыжный подъемник, выхватила вдруг появившиеся в небе загадочные огни. Обратите внимание на видео, что люди тоже заметили эту аномалию в небе и показывают на нее руками.
Вскоре, как в небе появилась эта пара фантастических огней, лыжный подъемник вдруг ломается, то есть с огромной скоростью начинает бежать назад. Лыжники стараются спрыгнуть с него по мере возможности, однако это удается далеко не всем, а потому, как сообщают журналисты, 8 человек в результате этого инцидента серьезно пострадали, получив тяжелые травмы, а два лыжника оказались даже в реанимации, включая беременную женщину.
Официальная версия поломки: застопорился и вышел из строя кабель. Однако многие исследователи видеоматериалов с места трагедии связывают отказ лыжного подъемника с появлением в небе загадочных огней.
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Именно в этот момент и начинает происходить на горном склоне черт знает что.
На днях на горнолыжном курорте Гудаури, что находится в живописных горах Кавказа Грузии, произошло трагическое и в то же время достаточно странное событие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Камера наблюдения, установленная как раз так, чтобы обозревать лыжный подъемник, выхватила вдруг появившиеся в небе загадочные огни. Обратите внимание на видео, что люди тоже заметили эту аномалию в небе и показывают на нее руками.
Вскоре, как в небе появилась эта пара фантастических огней, лыжный подъемник вдруг ломается, то есть с огромной скоростью начинает бежать назад. Лыжники стараются спрыгнуть с него по мере возможности, однако это удается далеко не всем, а потому, как сообщают журналисты, 8 человек в результате этого инцидента серьезно пострадали, получив тяжелые травмы, а два лыжника оказались даже в реанимации, включая беременную женщину.
Официальная версия поломки: застопорился и вышел из строя кабель. Однако многие исследователи видеоматериалов с места трагедии связывают отказ лыжного подъемника с появлением в небе загадочных огней.
Читайте также: Ягненок-мутант удивил фермера необычным поведением
Именно в этот момент и начинает происходить на горном склоне черт знает что.
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