Раздел: Невероятное
Составлен список опасных находок, которые не следует подбирать на улице
Предметы из этого перечня могут нанести вред подобравшему их человеку.
Эти вещи лучше не подбирать, если вы их найдёте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.
Деньги и монетки
Считаются энергетическими талисманами, и именно они являются излюбленным материалом тех, кто готов помочь избавиться от финансового неблагополучия за символическую сумму. С помощью монеты денежные неудачи переносятся с одного человека на другого.
Украшения
Любые потерянные украшения несут в себе символ несчастья. Хотя особое значение в этом вопросе отдается кольцам. Считается, что именно это украшение имеет наиболее сильную энергетическую связь с владельцем. Через кольцо можно передать порчу, несчастную любовь и даже венец безбрачия. Не рекомендуется даже примерять на себя украшения близких людей, не говоря уже о тех, которые вы подобрали на улице.
Колющие предметы
А вот всякого рода булавки и иголки (тем более найденные на пороге вашего дома) содержат в себе огромный объем негативной энергии. Именно они зачастую являются "проводниками" всего плохого в руках различных магов и колдунов, говорят эзотерики.
Браслеты
Именно браслеты, сделанные из ниток и бисера, несут в себе негативную энергетику. Такое "украшение" зачастую является мощным оберегом и нередко делается собственными руками. Такие браслеты редко теряются случайно, обычно они рвутся или слетают с рук из-за избытка негатива. Подобравшего такую "драгоценность", скорее всего, ждет долгая и широкая черна полоса.
Расчески
Как правило, сегодня уже никто не подбирает подобные вещи, но расчески, так же как и личные зеркальца и браслеты, имеют тесную связь со своим владельцем, его мыслями, эмоциями и прошлым. Раньше их часто использовали в качестве магических атрибутов, силу которых было очень сложно переоценить.
Крестик
Нательные крестики, которые призваны ограждать своего владельца от всего негативного, при потере, наоборот, становятся мощным энергетическим оружием. Такая находка способна изменить судьбу нового владельца, или, другими словами, вы разделите все грехи и зло с прошлым обладателем нательного крестика.
Зеркало
Наши предки давно считали, что зеркала таят в себе магическую силу. Даже верили в то, что зеркальная поверхность таит в себе и прошлое своего владельца, в том числе и все то негативное и плохое, что происходило с ее владельцем.
Часы
Часы - предмет очень тяжелый во всех смыслах этого слова: их нельзя дарить, нельзя подбирать и носить. Особенно если эти часы достались вам после смерти родственника. Наручные часы также не стоит подбирать.
Мотанки
Самой страшной вещью являются самодельные игрушки и куколки, так называемые мотанки. Такие куклы принесут огромную неудачу новому владельцу, ведь уменьшенное изображение человека в виде куколки сделано для того, чтобы причинить вред тому, кто возьмет себе игрушку домой.
Ключи
Безусловно, каждый может потерять ключи, от квартиры, офиса, автомобиля или любые другие, но те ключи, о которых мы говорим, отличаются от тех, которыми обычно квартиру открывают. Он будет один-одинешенек лежать в водоеме (луже) и ждать, когда кто-то его заберет и откроет, так сказать, шкатулку с несчастьями.
Читайте также: Камера на борту МКС засняла целое скопление НЛО
Берегите себя и остерегайтесь не нужных вам вещей
Эти вещи лучше не подбирать, если вы их найдёте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.
Деньги и монетки
Считаются энергетическими талисманами, и именно они являются излюбленным материалом тех, кто готов помочь избавиться от финансового неблагополучия за символическую сумму. С помощью монеты денежные неудачи переносятся с одного человека на другого.
Украшения
Любые потерянные украшения несут в себе символ несчастья. Хотя особое значение в этом вопросе отдается кольцам. Считается, что именно это украшение имеет наиболее сильную энергетическую связь с владельцем. Через кольцо можно передать порчу, несчастную любовь и даже венец безбрачия. Не рекомендуется даже примерять на себя украшения близких людей, не говоря уже о тех, которые вы подобрали на улице.
Колющие предметы
А вот всякого рода булавки и иголки (тем более найденные на пороге вашего дома) содержат в себе огромный объем негативной энергии. Именно они зачастую являются "проводниками" всего плохого в руках различных магов и колдунов, говорят эзотерики.
Браслеты
Именно браслеты, сделанные из ниток и бисера, несут в себе негативную энергетику. Такое "украшение" зачастую является мощным оберегом и нередко делается собственными руками. Такие браслеты редко теряются случайно, обычно они рвутся или слетают с рук из-за избытка негатива. Подобравшего такую "драгоценность", скорее всего, ждет долгая и широкая черна полоса.
Расчески
Как правило, сегодня уже никто не подбирает подобные вещи, но расчески, так же как и личные зеркальца и браслеты, имеют тесную связь со своим владельцем, его мыслями, эмоциями и прошлым. Раньше их часто использовали в качестве магических атрибутов, силу которых было очень сложно переоценить.
Крестик
Нательные крестики, которые призваны ограждать своего владельца от всего негативного, при потере, наоборот, становятся мощным энергетическим оружием. Такая находка способна изменить судьбу нового владельца, или, другими словами, вы разделите все грехи и зло с прошлым обладателем нательного крестика.
Зеркало
Наши предки давно считали, что зеркала таят в себе магическую силу. Даже верили в то, что зеркальная поверхность таит в себе и прошлое своего владельца, в том числе и все то негативное и плохое, что происходило с ее владельцем.
Часы
Часы - предмет очень тяжелый во всех смыслах этого слова: их нельзя дарить, нельзя подбирать и носить. Особенно если эти часы достались вам после смерти родственника. Наручные часы также не стоит подбирать.
Мотанки
Самой страшной вещью являются самодельные игрушки и куколки, так называемые мотанки. Такие куклы принесут огромную неудачу новому владельцу, ведь уменьшенное изображение человека в виде куколки сделано для того, чтобы причинить вред тому, кто возьмет себе игрушку домой.
Ключи
Безусловно, каждый может потерять ключи, от квартиры, офиса, автомобиля или любые другие, но те ключи, о которых мы говорим, отличаются от тех, которыми обычно квартиру открывают. Он будет один-одинешенек лежать в водоеме (луже) и ждать, когда кто-то его заберет и откроет, так сказать, шкатулку с несчастьями.
Читайте также: Камера на борту МКС засняла целое скопление НЛО
Берегите себя и остерегайтесь не нужных вам вещей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
256
0
Оставьте свой комментарий