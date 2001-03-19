Составлен список опасных находок, которые не следует подбирать на улице

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Похоже на то, что люди скоро окажутся на развилке. Либо мы будем слепо верить роботам и искусственному интеллекту, либо мы от них откажемся.

Современная жизнь не перестает удивлять нас многообразием различных стихийных бедствий, особенно последнее время. Такие напасти убивают огромное количество людей, из-за них многие теряют дома и родных. Самое обидное, что никакой синоптик не может с точностью определить, когда следует ожидать беды, а вот ответ на вопрос "где