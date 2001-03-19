Раздел: Невероятное
NASA создаст летающий корабль для уничтожения астероидов
Корабль сможет уничтожить камень еще на подлете к Земле.
NASA создаст летающий аппарат, главной задачей которого станет ликвидация астероидов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Летающее устройство назовут Hammer, его вес составит восемь тонн. На разработку такого масштабного проекта в NASA пошли из-за предупреждения о нашествии астероида Бенну.
Ширина космического тела равна пяти сотням метров, он вращается вокруг светила со скоростью в 63 тысячи километров в секунду. В данное время объект располагается в 86 миллионах километрах от Земли довольно безопасном расстоянии от населения планеты. Несмотря на это имеется предположение, что когда-то астероид может врезаться в Землю.
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Это вызовет взрыв, который эквивалентен 1,450 мегатоннам динамита, что в трижды больше, нежели все ядерные взрывы, когда-либо бывшие на планете. Катастрофы можно избежать в случае работы Hammer.
NASA создаст летающий аппарат, главной задачей которого станет ликвидация астероидов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Летающее устройство назовут Hammer, его вес составит восемь тонн. На разработку такого масштабного проекта в NASA пошли из-за предупреждения о нашествии астероида Бенну.
Ширина космического тела равна пяти сотням метров, он вращается вокруг светила со скоростью в 63 тысячи километров в секунду. В данное время объект располагается в 86 миллионах километрах от Земли довольно безопасном расстоянии от населения планеты. Несмотря на это имеется предположение, что когда-то астероид может врезаться в Землю.
Читайте также: NASA обнаружили 10 опасных для Земли астероидов
Это вызовет взрыв, который эквивалентен 1,450 мегатоннам динамита, что в трижды больше, нежели все ядерные взрывы, когда-либо бывшие на планете. Катастрофы можно избежать в случае работы Hammer.
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