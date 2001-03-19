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Ученые рассказали, как соль может спасти Землю

Ученые рассказали, как соль может спасти Землю Способ немного радикален и может привести к некоторым изменениям в климате.

Чем очевиднее последствия глобального потепления, тем больший интерес вызывают всевозможные геоинженерные проекты для «исправления» климата. Некоторые из них предлагают распыление аэрозоля в стратосфере. Предполагается, что здесь частицы смогут оставаться в воздухе достаточно долго, не нанесут большого вреда биосфере и будут экранировать лишний солнечный свет. В конце концов, планета не раз испытывала такой эффект в прошлом за счет массивных выбросов вулканов.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.

Большие дискуссии вызывает состав и вид подходящего аэрозоля. Вулканические соединения серы токсичны и чреваты «кислотными дождями», и чаще речь идет об эффективно отражающих свет частицах из алюминия или даже мельчайших искусственных алмазах. Однако и их безопасность для природы и человека вызывает большие сомнения. Об этом рассказал ученый из калифорнийского Института планетарных исследований Роберт Нельсон (Robert Nelson), выступивший на проходящей в Техасе конференции 2018 Lunar and Planetary Science, передает Naked Science.

Нельсон и его коллеги искали методы моделирования поверхностей небесных тел для экспериментов в лаборатории, обнаружив, что во многих случаях для этого подойдет обыкновенная поваренная соль. Она же может пригодиться и для охлаждения Земли: ее отражающая способность велика, при этом взвешенные в воздухе мелкие частицы не будут препятствовать естественной потере энергии планеты через инфракрасное излучение.

С этим предложением согласны далеко не все специалисты. Британский вулканолог Мэтью Уотсон (Matthew Watson), сам проводивший аэрозольные эксперименты в стратосфере, заметил, что соль его команда тоже испытывала. По его словам, распадаясь под действием ультрафиолета, она приводит к появлению активных ионов хлора, способных разрушать озоновый слой. Если этого недостаточно, то существует и проблема влаги: соль гигроскопична и, оказавшись в атмосфере в больших количествах, способна «забрать» заметное количество воды, повлияв на весь круговорот.

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Сам Роберт Нельсон считает, что проблемы не возникнут, если распыление проводить пониже, в верхних слоях тропосферы, на высоте порядка 18 км. Этот уровень выше основной массы облаков (и воды) и ниже стратосферы с ее озоном. Ученый намерен продолжить работу и, возможно, когда-нибудь проверить свои выкладки в эксперименте. Между тем глобальное потепление продолжается.
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 Теги: соль, Земля, ученые

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Сегодня, 19:37 » Автор: Едгар Букмирза
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