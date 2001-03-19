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Солнечная система попала в чёрную галактическую дыру, - уфологи

Солнечная система попала в чёрную галактическую дыру, - уфологиЗвездная система находится сегодня в достаточно опасной зоне.

Уфологи сообщили, что Солнечная система недавно вошла в особую черную галактическую зону. Об этом участке скопления в космическом пространстве якобы писали представители древних цивилизаций, называя соответствующий процесс Темным рифтом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Уфологи отметили, что звездная система находится сегодня в достаточно опасной зоне, наполненной разного рода ловушками. Именно этим объясняется возникновение вспышек на поверхности Солнца с увеличенной периодичностью. Согласно мнению уфологов, такая тенденция может оказаться следствием возникновения пересечения гравитационных полей объектов звездной системы с другими формированиями в черной зоне галактики. Это якобы приводит к нарушению привычного строения космического пространства.

Солнечная система совершает полный оборот вокруг черной дыры в центре Млечного пути примерно в течение 200 млн лет. Уфологи заявляют, что примерно такое же время на Земле существует жизнь. Эти факты могут быть связаны друг с другом.Рассуждения на соответствующую тематику привели к появлению новых теорий относительно конца света.

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Основной опасностью галактической черной зоны назвали высокую плотность астероидов, в которых траектория движения проходит относительно близко от Земли. При этом вероятность падения объекта на максимальном приближении к планете не превышает 0,36%. Таким образом переживать о гибели человечества не стоит.
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 Теги: Земля, уфологи, галактика

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Сегодня, 21:30 » Автор: Едгар Букмирза
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