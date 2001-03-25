Уфолог рассказал об известном случае похищения россиянки пришельцами

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Молдаване незаконно въехали в один из Лондонских особняков, еще и вынуждают хозяйку платить за свет. Сейчас, наверное, нет ни одной британской газеты, которая бы не уделила места для этой истории. И не удивительно, ведь, случай такого вопиющего нахальства взбудоражил половину общественности, а владелица вообще не знает, что и