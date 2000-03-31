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Илон Маск займется спутниковым интернетом: проект получил одобрение

Илон Маск займется спутниковым интернетом: проект получил одобрениеВ частности, спутников интернет нужен Маску и для его города-мечты на Марсе.

Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC) в четверг, 29 марта, официально дала разрешение частной аэрокосмической компании SpaceX на разворачивание системы глобального спутникового интернета.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Это первое одобрение лицензированной США спутниковой группировки для предоставления широкополосной интернет-связи с использованием нового поколения спутниковых технологий с низкой земной орбиталью", - говорится в заявлении FCC.

Всего компания Илона Маска запросила разрешение на запуск 4425 интернет-спутников.

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В свою очередь, Федеральное авиационное управление (FAA) сообщило 28 марта, что SpaceX планирует запустить ракеты Falcon9 2 апреля на мысе Канаверал, штат Флорида.

"Ракета будет носителем спутника связи", - сообщили в FAA. Маск, который также является основателем и исполнительным директором автопроизводителя Tesla Inc, заявил в 2015 году, что SpaceX планирует запустить спутниковый интернет, который сможет обеспечивать будущий город на Марсе.
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 Теги: Илон Маск, интернет, спутники

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Сегодня, 00:05 » Автор: Едгар Букмирза
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