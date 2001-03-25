Раздел: Невероятное
Археологи обнаружили сотни древних артефактов в Китае
Археологический раскопки продолжаться.
Во время раскопок в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая археологи обнаружили более 500 артефактом возрастом около четырех тысяч лет, сообщает агентство "Синьхуа".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Раскопки проводились в регионе, в котором с 2004 по 2009 годы были обнаружены две древние гробницы и глиняные артефакты.
Археологам удалось обнаружить глиняную посуду а также изделия из камня и кости, среди которых были режущие предметы. Кроме того, были найдены кольцеобразные траншеи, напоминающие крепостные рвы, которые вероятно использовались для оборонительных целей, что свидетельствует об относительно активной жизнедеятельности и наличии межплеменных конфликтов в тот период.
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Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую древнюю сказку. По мнению исследователей, самая старая сказка в мире берет свое начало еще в Бронзовом веке, и сейчас ей около шести тысяч лет.
Во время раскопок в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая археологи обнаружили более 500 артефактом возрастом около четырех тысяч лет, сообщает агентство "Синьхуа".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Раскопки проводились в регионе, в котором с 2004 по 2009 годы были обнаружены две древние гробницы и глиняные артефакты.
Археологам удалось обнаружить глиняную посуду а также изделия из камня и кости, среди которых были режущие предметы. Кроме того, были найдены кольцеобразные траншеи, напоминающие крепостные рвы, которые вероятно использовались для оборонительных целей, что свидетельствует об относительно активной жизнедеятельности и наличии межплеменных конфликтов в тот период.
Читайте также: В Китае случайно обнаружили множество древних артефактов
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую древнюю сказку. По мнению исследователей, самая старая сказка в мире берет свое начало еще в Бронзовом веке, и сейчас ей около шести тысяч лет.
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