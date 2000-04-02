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Ученые заподозрили инопланетное происхождение крупнейшей пирамиды Египта

Ученые заподозрили инопланетное происхождение крупнейшей пирамиды Египта Экспертов удивили координаты пирамиды Хеопса.

Эксперты давно подозревали, что египетские пирамиды – это творения созданий из других планет, однако до этого времени они не находили доказательства этой теории. Относительно недавно ученые заметили кое-что интересное: географические координаты пирамиды Хеопса (29.9792458° с. ш.) полностью совпадают со скоростью света (299 792 458), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Известно, что до 1950 года люди и понятия не имели о скорости света, следовательно, место для строительства наверняка определили высокоразвитые инопланетные цивилизации.

Почему инопланетяне решили строить пирамиду на данном месте – большая загадка. Кроме того, сама конструкция пирамиды тоже не может быть спонтанно выбранной: данная форма, скорее всего, связана со звездными верованиями созданий.

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Инопланетяне, построившие пирамиду Хеопса, посещали Землю 1000 лет назад с целью изучения местных народов, люди воспринимали пришельцев за богов. Фараоны, в свою очередь, могли быть гибридами инопланетян.
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 Теги: Египет, пирамида

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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