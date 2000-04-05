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Раздел: Невероятное  
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Ученые нашли в египетском храме доказательства путешествий во времени

Ученые нашли в египетском храме доказательства путешествий во времени На стенах храма были обнаружены странные рисунки.

Ученые обратили внимание на необычные рисунки в храме Дендера, оставленные египтянами. Так, древний народ изобразил на стенах сооружения электрические лампочки, хотя в то время они в принципе не могли существовать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Четыре тысячи лет назад египтяне рисовали возле фараонов удлиненные предметы, которые наверняка служили для освещения помещений во время строительных работ, сообщает Daily Star.

Ученые отметили, что некоторые пирамиды имеют настолько маленькие комнаты, что поместить в них дымоотвод было нереально. Строители не могли использовать и факелы, так как они бы попросту задохнулись.

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Ученые предполагают, что египтяне использовали прогрессивные методы освещения помещений – вырабатывали электричество. Вероятно, египетскую цивилизацию посещали инопланетяне, они и открыли древним людям технологию получения “чистого” света, либо же египтяне путешествовали в будущее.
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 Теги: Египет, храм

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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