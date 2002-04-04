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Ученые рассказали, как наш мозг принимает решения
Полученные выводы могут открыть двери для более новых, более простых и эффективных способов изучения человеческого мозга.
Результаты нового исследования, опубликованные в журнале "Scientific Reports", в ходе которого изучалась колония медоносных пчел, показывают, что когда колония сталкивается со стимулами и необходимо принимать какое-либо решение в ответ на них, деятельность колонии подчиняется тем же законам, что и человеческий мозг.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Количественным исследованием того, как наш мозг реагирует на физические стимулы, занимается наука психофизика. Проще говоря, психофизика занимается тем, как наш мозг обрабатывает сенсорную информацию, такую как свет, звук и вкус, и реагирует на нее.
Так, исследователи из Шеффилдского университета (University of Sheffield) в Великобритании обратились к поведению суперорганизмов для анализа существующих психосоциальных законов, изучая их в аспекте принятия решений людьми.
Исследователи из Шеффилдского университета первыми показали, что поведение медоносных пчел может подчиняться тем же психофизическим законам, что и мозг человека, в том случае, когда ему приходится анализировать различные сенсорные стимулы и принимать решения на их основании.
Британские ученые проверили обоснованность трех основных психосоциальных законов поведения на примере пчелиной семьи: закона Пьерона, закона Хика-Хаймана и закона Вебера.
Исследователи хотели посмотреть, применимы ли эти законы к процессу, посредством которого медоносные пчелы "решают", какие места для гнездования выбирать, "исследуя" высококачественные места гнездования и сравнивая их с некачественными. Поэтому они смоделировали процесс выбора места для гнездования. Исследование показало, что колонии пчел подчиняются тем же трем основным психосоциальным законам в процессе принятия решений, что и человеческий мозг.
В частности, исследование показало, что для пчел также было легче выбрать между двумя вариантами гнезда, когда оба варианта были высокого качества. Это подтверждает обоснованность закона Пьерона, в котором говорится, что люди принимают решения быстрее, когда два варианта, с которыми они сталкиваются, имеют высокое сенсорное качество по сравнению с тем, когда оба варианта имеют низкое качество.
Закон Хика-Хаймана гласит, что чем больше количество вариантов, тем более сложным для человеческого мозга является выбор. Это также подтвердилось в ходе того, как колония пчел выбирала между альтернативными местами гнездования.
Закон Вебера гласит, что чем меньше разница в качестве между двумя вариантами, тем сложнее принимать решение. Анализ поведения колонии пчел показал, что этот суперорганизм также следовал этим законам в процессе принятия решений.
Что касается значимости результатов, это исследование интересно тем, что пчелы придерживаются тех же законов, что и мозг при принятии коллективных решений.
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Исследование также поддерживает мнение о том, что пчелиные семьи похожи на индивидуальные организмы или — на суперорганизмы, состоящие из большого числа полностью развитых и автономных индивидов, которые взаимодействуют друг с другом, давая коллективный ответ.
С учетом этого мнения можно провести параллели между пчелами в колонии и нейронами в мозгу, что может помочь нам понять общие механизмы, лежащие в основе психофизических законов, что может в конечном итоге привести к лучшему пониманию человеческого мозга.
Результаты нового исследования, опубликованные в журнале "Scientific Reports", в ходе которого изучалась колония медоносных пчел, показывают, что когда колония сталкивается со стимулами и необходимо принимать какое-либо решение в ответ на них, деятельность колонии подчиняется тем же законам, что и человеческий мозг.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Количественным исследованием того, как наш мозг реагирует на физические стимулы, занимается наука психофизика. Проще говоря, психофизика занимается тем, как наш мозг обрабатывает сенсорную информацию, такую как свет, звук и вкус, и реагирует на нее.
Так, исследователи из Шеффилдского университета (University of Sheffield) в Великобритании обратились к поведению суперорганизмов для анализа существующих психосоциальных законов, изучая их в аспекте принятия решений людьми.
Исследователи из Шеффилдского университета первыми показали, что поведение медоносных пчел может подчиняться тем же психофизическим законам, что и мозг человека, в том случае, когда ему приходится анализировать различные сенсорные стимулы и принимать решения на их основании.
Британские ученые проверили обоснованность трех основных психосоциальных законов поведения на примере пчелиной семьи: закона Пьерона, закона Хика-Хаймана и закона Вебера.
Исследователи хотели посмотреть, применимы ли эти законы к процессу, посредством которого медоносные пчелы "решают", какие места для гнездования выбирать, "исследуя" высококачественные места гнездования и сравнивая их с некачественными. Поэтому они смоделировали процесс выбора места для гнездования. Исследование показало, что колонии пчел подчиняются тем же трем основным психосоциальным законам в процессе принятия решений, что и человеческий мозг.
В частности, исследование показало, что для пчел также было легче выбрать между двумя вариантами гнезда, когда оба варианта были высокого качества. Это подтверждает обоснованность закона Пьерона, в котором говорится, что люди принимают решения быстрее, когда два варианта, с которыми они сталкиваются, имеют высокое сенсорное качество по сравнению с тем, когда оба варианта имеют низкое качество.
Закон Хика-Хаймана гласит, что чем больше количество вариантов, тем более сложным для человеческого мозга является выбор. Это также подтвердилось в ходе того, как колония пчел выбирала между альтернативными местами гнездования.
Закон Вебера гласит, что чем меньше разница в качестве между двумя вариантами, тем сложнее принимать решение. Анализ поведения колонии пчел показал, что этот суперорганизм также следовал этим законам в процессе принятия решений.
Что касается значимости результатов, это исследование интересно тем, что пчелы придерживаются тех же законов, что и мозг при принятии коллективных решений.
Читайте также: Мозг не дремлет: ученые рассказали, чем же занимается мозг пока мы спим
Исследование также поддерживает мнение о том, что пчелиные семьи похожи на индивидуальные организмы или — на суперорганизмы, состоящие из большого числа полностью развитых и автономных индивидов, которые взаимодействуют друг с другом, давая коллективный ответ.
С учетом этого мнения можно провести параллели между пчелами в колонии и нейронами в мозгу, что может помочь нам понять общие механизмы, лежащие в основе психофизических законов, что может в конечном итоге привести к лучшему пониманию человеческого мозга.
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