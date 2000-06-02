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На Земле постепенно замедляется время, - ученые

На Земле постепенно замедляется время, - ученые Астрономические сутки длятся всё дольше.

Ученые из Висконсинского университета Мэдисона заявили, что с каждым годом сутки на Земле становятся длиннее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Это связано с отдаляющейся Луной, которая уходит вглубь космоса на 3,82 см в год. 1,4 миллиарда лет назад, по словам специалистов, день на планете длился всего лишь 18 часов.

Профессор Стивен Майерс объяснил суть теории: по мере отдаления природного спутника Земля начинает вращаться медленнее. Чтобы прийти к данному умозаключению, ученые использовали статистический метод реконструирования истории Солнечной системы под названием астрохронология. В качестве базиса были взяты астрономические и геологические наблюдения.

Абсолютно все космические объекты имеют гравитационное поле, которое оказывает определенное влияние на климат, а также на соседние объекты. Информацию относительно климата в древности ученые получили путем анализа осадочных пород, которым больше 90 миллионов лет.

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Смоделировав общую картину, эксперты и определили длительность дня в древности.
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 Теги: Земля, время, сутки

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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