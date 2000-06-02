Ученые обнаружили объект, который ярче Солнца в миллиарды раз

Открытие сделали специалисты из американского университета



Очередные исследования ученых позволили выявить на расстоянии 1 млрд. световых лет от нас объект, который светит ярче Солнца в 570 млрд. раз. Никто и подумать не мог, что в телескопы удастся рассмотреть подобное космическое тело, пишет



Открытие сделали специалисты из американского университета, который находится в штате Огайло. Во главе проекта стоял профессор Кшиштоф Станек. Согласно его заявлению, обнаруженный объект может являться магнитаром — мощнейшим сверхновым объектов во всей Вселенной.



Заметили мега-яркое тело при помощи системы ASAS-SN, которая включает несколько телескопов. Тедда Томпсон отметил, что в космосе мог произойти взрыв суперновой, он как раз и породил объект, вращающийся вокруг своей оси с огромной скоростью.



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В ходе этого вращения энергия превращается в ярчайший свет. Это объясняет феномен замеченного объекта. В планах ученых исследовать магнитар аппаратом Hubble. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Очередные исследования ученых позволили выявить на расстоянии 1 млрд. световых лет от нас объект, который светит ярче Солнца в 570 млрд. раз. Никто и подумать не мог, что в телескопы удастся рассмотреть подобное космическое тело, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Открытие сделали специалисты из американского университета, который находится в штате Огайло. Во главе проекта стоял профессор Кшиштоф Станек. Согласно его заявлению, обнаруженный объект может являться магнитаром — мощнейшим сверхновым объектов во всей Вселенной.Заметили мега-яркое тело при помощи системы ASAS-SN, которая включает несколько телескопов. Тедда Томпсон отметил, что в космосе мог произойти взрыв суперновой, он как раз и породил объект, вращающийся вокруг своей оси с огромной скоростью.В ходе этого вращения энергия превращается в ярчайший свет. Это объясняет феномен замеченного объекта. В планах ученых исследовать магнитар аппаратом Hubble.



