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Раздел: Невероятное  
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Стало известно о необычных свойствах черной дыры в центре нашей галактики

Стало известно о необычных свойствах черной дыры в центре нашей галактики Несмотря на свои большие размеры, дыра поглощает не все типы объектов.

Как известно, в центре нашей галактики имеется сверхмассивная черная дыра, которая в теории должна поглощать абсолютно все объекты, пролетающие вблизи. На деле же это совсем не так: ученые достаточно давно зафиксировали G-объекты, которые почему-то не «пожираются» дырой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В ходе исследования специалисты выяснили, что G-объекты в действительности являются газовыми облаками, однако ведут себя, как звезды. Объект G1 заметили ещё в 2004 году, а G2 — в 2012 году. Астрономы тогда сильно удивились, так как образования не были поглощены черной дырой.

Через некоторое время были обнаружены газовые облака G3, G4 и G5. За 12 лет наблюдений ученые определили, что движение данных объектов отличается от перемещения других облаков. Скорее время, G-объекты — это двойные слияния звезд. Данный процесс вполне мог произойти под воздействием гравитационного поля черной дыры.

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Марк Моррис отметил, что слитые тела будут надуваться миллионы лет. Пока что неизвестно, что случится, когда растянувшиеся объекты максимально плотно приблизятся к черной дыре. Возможно, произойдет сильнейший взрыв или они будут просто разорваны дырой.
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 Теги: черная дыра, космос

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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