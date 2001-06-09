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Стало известно о необычных свойствах черной дыры в центре нашей галактики
Несмотря на свои большие размеры, дыра поглощает не все типы объектов.
Как известно, в центре нашей галактики имеется сверхмассивная черная дыра, которая в теории должна поглощать абсолютно все объекты, пролетающие вблизи. На деле же это совсем не так: ученые достаточно давно зафиксировали G-объекты, которые почему-то не «пожираются» дырой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В ходе исследования специалисты выяснили, что G-объекты в действительности являются газовыми облаками, однако ведут себя, как звезды. Объект G1 заметили ещё в 2004 году, а G2 — в 2012 году. Астрономы тогда сильно удивились, так как образования не были поглощены черной дырой.
Через некоторое время были обнаружены газовые облака G3, G4 и G5. За 12 лет наблюдений ученые определили, что движение данных объектов отличается от перемещения других облаков. Скорее время, G-объекты — это двойные слияния звезд. Данный процесс вполне мог произойти под воздействием гравитационного поля черной дыры.
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Марк Моррис отметил, что слитые тела будут надуваться миллионы лет. Пока что неизвестно, что случится, когда растянувшиеся объекты максимально плотно приблизятся к черной дыре. Возможно, произойдет сильнейший взрыв или они будут просто разорваны дырой.
Как известно, в центре нашей галактики имеется сверхмассивная черная дыра, которая в теории должна поглощать абсолютно все объекты, пролетающие вблизи. На деле же это совсем не так: ученые достаточно давно зафиксировали G-объекты, которые почему-то не «пожираются» дырой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В ходе исследования специалисты выяснили, что G-объекты в действительности являются газовыми облаками, однако ведут себя, как звезды. Объект G1 заметили ещё в 2004 году, а G2 — в 2012 году. Астрономы тогда сильно удивились, так как образования не были поглощены черной дырой.
Через некоторое время были обнаружены газовые облака G3, G4 и G5. За 12 лет наблюдений ученые определили, что движение данных объектов отличается от перемещения других облаков. Скорее время, G-объекты — это двойные слияния звезд. Данный процесс вполне мог произойти под воздействием гравитационного поля черной дыры.
Читайте также: В Китае найдены странные следы неизвестного животного
Марк Моррис отметил, что слитые тела будут надуваться миллионы лет. Пока что неизвестно, что случится, когда растянувшиеся объекты максимально плотно приблизятся к черной дыре. Возможно, произойдет сильнейший взрыв или они будут просто разорваны дырой.
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