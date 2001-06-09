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Раздел: Невероятное  
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Облачное цунами: жуткие облака в России сняли на видео

Облачное цунами: жуткие облака в России сняли на видео Необычные тучи, напоминающие огромные волны, видели в Иваново.

Жители российского «города невест» Иваново поделились с пользователями Всемирной паутины фотографиями и видеозаписями поразительного явления, наблюдавшегося накануне здесь. Низко над городом возникли невероятные свинцовые облака, плывшие в воздухе с большой скоростью и напоминавшие с виду огромные волны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Специалисты сообщают, что это впечатляющее атмосферное явление называется грозовым валом, или шкваловым воротом. Облака столь необычной формы, дескать, образовываются в воздухе, когда его температура резко меняется, и холодные воздушные потоки оказываются ниже теплых. Направление и скорость ветра меняются, благодаря чему облачные массы закручиваются в своеобразные цилиндры. При этом появление грозового вала вовсе не является показателем непогоды.

Как нетрудно догадаться, некоторые очевидцы происходящего, а потом и завсегдатаи Интернета, посчитали, что перед нами нечто выходящее за рамки обычного, а эксперты, мол, просто вешают общественности лапшу на уши. Конспирологи предполагают, что речь может идти о деятельности пришельцев, проделках духов природы или даже приближающемся конце света.

Облачное цунами: жуткие облака в России сняли на видео


Облака, надо полагать, также плохо изученное явление, как и многие другие, которые нам кажутся столь обыденными, например, молнии. Ученые уже начинают признаваться, что многие природные аномалии изучены поверхностно, то есть глубинные причины появления некоторых из них до сих пор не ясны, а потому порождают различные толки и суеверия. В данном случае мы наблюдаем именно такой случай: жители Иваново напуганы как раз тем, что никогда раньше не видели ничего подобного.

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Если ученые даже природу молний толком не знают, которые сверкают кругом и всюду, то отчего они так уверены в небесном явлении, ранее никогда здесь не происходящем?

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 Теги: облака, волны

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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Микки  
Сегодня, 07:28

Да тут и дураку понятно, что на мордор надвигается конкретный 3,14здец.

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