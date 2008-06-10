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Раздел: Невероятное  
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Найдена система с землеподобными планетами

Найдена система с землеподобными планетамиВ космосе есть две новые планетные системы и три землеподобные планеты.

Первая такая система удалена от Солнца примерно на 160 световых лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Астрономы из испанского Университета Овьедо по данным телескопа «Кеплер» пришли к выводу, что в космосе есть две новые планетные системы и три землеподобные планеты.

Отмечается, что первая такая система удалена от Солнца примерно на 160 световых лет и содержит три каменистых планеты радиусом как у Земли и весом в 1,4, 0,9 и 1,3 массы Земли.

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Во второй системе главная звезда — красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов. Вокруг нее вращаются две суперземли, которые в два раза больше нашей планеты и в пять раз тяжелее.
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Сегодня, 18:44 » Автор: Едгар Букмирза
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